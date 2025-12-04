HAYDER, Kasım Ayında da On Binlerce İhtiyaç Sahibine Umut Oldu, Yesevi Merhametini Ümmet Coğrafyasına Taşıdı!

HAYDER, Kasım 2025’e ait faaliyet raporunu resmî internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaştı.



www. ahmetyesevi.org.tr ve @ahmetyesevider hesaplarından paylaşılan verilere göre dernek, bir yandan Türkiye’de dar gelirli ailelere, yetimlere, öğrencilere ve engellilere düzenli nakdî ve aynî destekler ulaştırırken, diğer yandan Gazze’den Suriye’ye, Yemen’den Sudan ve Mali’ye uzanan geniş bir coğrafyada insani yardım çalışmaları yürütmeye devam etti.



Türkiye’de 2.139 Haneye Destek, 10 Bini Aşkın Kişiye Ulaşım

Kasım ayında İstanbul, Bursa, Ankara ve Denizli’de aralarında Doğu Türkistanlı 50 ailenin de bulunduğu 2.139 haneye ulaşıldığını belirten HAYDER; 1.234 aileye bir aylık mutfak ihtiyacını karşılayan Yesevi Kumanyası, 905 aileye ise hediye alışveriş kartı verildiğini bildirdi. Çalışmalardan yaklaşık 10.700 kişinin doğrudan faydalandığı belirtildi.





İstanbul’daki ihtiyaç sahibi 1.234 haneye ayrıca peynir, zeytin ve yumurtadan oluşan kahvaltılık paketleri ulaştırıldı.



Soba Kurulumları ve Yerinde Tespit Çalışmaları

Ev ziyaretleri sırasında tespit edilen muhtaç haneler için; İstanbul’da 50, Ankara’da 15, Bursa’da 3 olmak üzere toplam 68 haneye soba kurulumu yapılırken, kış mevsimi öncesinde ihtiyaç sahiplerinin ısınma sorununun hafifletilmesi hedeflendi.



Kasım ayı boyunca temsilciliklerin bulunduğu illerde toplam 168 hane daha yerinde ziyaret edilerek tespit çalışmaları yapıldı; uygun görülen ailelere ilk aşamada Yesevi Kumanyası veya hediye alışveriş kartı ulaştırıldı.



Öğrencilere, Yetimlere ve İhtiyaç Sahiplerine Nakdî Destek

Eğitim alanında yürütülen çalışmalar kapsamında, aylık 2.500 TL tutarındaki HAYDER Eğitim Bursu programı çerçevesinde kasım ayında 894 burs ödemesi gerçekleştirildi. Böylece öğrenciler ve ilim talebeleri için 2 milyon 235 bin TL’yi aşan nakdî eğitim desteği verildi.



“HAYDER Yetime Yeter” projesiyle Türkiye’nin birçok şehrinde yaşayan 374 yetim çocuğun ailesine kasım ayında toplam 691 bin 500 TL nakdî yardım ulaştırıldığı kaydedildi.

Ayrıca engelli, yaşlı ve çalışamaz durumda olan 24 kişiye, kira, ilaç ve fatura gibi giderleri için 46 bin 250 TL temel yaşam desteği sağlandı.



Yesevi Aşevlerinden 151.412 Öğün Sıcak Yemek

İstanbul ve Bursa’daki HAYDER Yesevi Aşevlerinde kasım ayı boyunca hazırlanan 151.412 öğün sıcak yemeğin, ihtiyaç sahibi vatandaşların ve ilim talebelerinin sofralarına ulaştırıldığı açıklandı.



Bağışçılardan alınan vekâletlerle kesilen 77 hisse adak, akika ve şükür kurbanının etleri, aşevlerinde değerlendirilerek binlerce haneye yemek olarak ikram edildi.



Dernek ayrıca, çeşitli sohbet ve etkinliklerde 1.250 kişilik etli pilav ve çorba ikramı yapıldığını da bildirdi.



İlim, Kültür ve Yayın Faaliyetleri

Kasım ayında HAYDER Kültür Merkezi ve temsilciliklerde toplam 55 sohbet programı düzenlendi; hanım ve erkek 17 bini aşkın gönül dostu bu programlara katıldı.





HAYDER Şeref Başkanı Cübbeli Ahmet Hocaefendi’nin arşiv niteliğindeki 44 sohbetinin tasnif edildiği, ayrıca 12 kısa sohbetin yabancı dillere tercüme edilerek uluslararası kamuoyuna sunulduğu kaydedildi.



HAYDER bünyesindeki Mahmûd Efendi Hazretleri İlmî Araştırma Merkezi | MEFHAR onaylı 8 farklı eserden oluşan 1.123 İslami kaynağın, HAYDER temsilcilikleri aracılığıyla ilim talebelerine ve Kur’an kurslarına ücretsiz ulaştırıldığı da raporda yer aldı.



Gazze’de 300 Bin Öğün Sıcak Yemek Desteği

HAYDER’in raporunda, Gazze’de aylardır devam eden günlük sıcak yemek programının kasım ayında da sürdüğü vurgulandı.



Buna göre, her gün 10.000 kişilik sıcak yemek hazırlanarak dağıtılırken, ay boyunca ulaşılan toplam yemek sayısı 300 bin öğünü gördü.



Suriye, Yemen, Sudan ve Mali’de Merhamet Eli

Suriye/İdlib’de bulunan iki ayrı Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulunda eğitim gören 560 öğrencinin kasım ayı eğitim giderlerinin tamamının karşılandığı, öğrencilerin ailelerinden oluşan 483 haneye de bir aylık temel gıda ihtiyacını karşılayan Yesevi Kumanyaları verildiği ifade edildi.





Yemen’in Taiz ve Marib şehirlerinde, bölgesel gıda alışkanlıklarına göre hazırlanmış; 15 kilo un, 5 kilo pirinç, 5 kilo şeker ve 1,5 litre sıvı yağdan oluşan 1.000 Yesevi Kumanyası dağıtıldı. Böylece 5.000 Yemenli Müslümanın bir aylık gıda ihtiyacının karşılandığı belirtildi.



Sudan’da şiddetlenen çatışmalar nedeniyle derinleşen insânî krizde; 5 kilo un, 5 kilo şeker, 3 kilo mercimek ve 2 litre sıvı yağdan oluşan 1.000 kumanya ile 5.000 Sudanlı Müslüman’a acil temel gıda desteği verildiği bildirildi.



Batı Afrika’da, denize kıyısı olmayan Mali’de ise “İyilik Susarsa, Afrika Susar!” sloganıyla 3 yeni artezyen su kuyusunun daha hizmete açıldığı, bu sayede kurak bölgelerde yaşayan yaklaşık 15 bin kişinin temiz, güvenli ve sürekli suya kavuştuğu kaydedildi.

HAYDER’in kasım ayı raporu; derneğin hem Türkiye içinde kurumsal sosyal yardım ağını güçlendirdiğini, hem de ümmet coğrafyasının farklı noktalarında insânî yardım sorumluluğunu istikrarlı biçimde sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.



