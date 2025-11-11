HAYDER, ekim ayında da binlerce ihtiyaç sahibine umut oldu, ümmet coğrafyasına nefes taşıdı

Dernek, Türkiye’den Gazze’ye, Suriye’den Somali’ye uzanan geniş bir coğrafyada yürüttüğü çalışmalarla on binlerce ihtiyaç sahibine umut oldu.

Türkiye’de 1.966 Haneye Destek, 7.865 Vatandaşa Ulaşım

İstanbul, Bursa, Ankara ve Denizli’de aralarında Doğu Türkistanlı 50 ailenin de bulunduğu 1.966 haneye alışveriş kartı ulaştıran HAYDER’in gıda yardımlarından 7.865 ihtiyaç saihi vatandaş doğrudan faydalandı.



HAYDER’den yapılan bilgilendirmede Denizli’de ayrıca 81 ihtiyaç sahibi haneye çocuk ve bayan giyiminden oluşan kıyafet desteği de verildiği de ifade edildi.





Ekim ayında İstanbul, Bursa, Ankara ve Denizli’de toplam 129 haneyi daha ziyaret ederek yerinde tespit çalışmaları yapan HAYDER; zor durumdaki evlere ilk destek olarak Yesevi Kumanyası veya hediye kartları ulaştırıldığını bildirdi.

Öğrencilere, Yetimlere, Gençlere ve İhtiyaç Sahiplerine Nakdî Destek

Aylık 2.500 TL’ye yükseltilen HAYDER Eğitim Bursları kapsamında ekim ayında 940 burs ödemesi yapan dernek, toplam 2 milyon 350 bin TL’nin üzerinde eğitim yardımında bulundu.



“HAYDER Yetime Yeter” projesiyle 374 yetim çocuğun ailesine ekim ayında toplam 691.500 TL nakdî yardım ulaştırıldı.



Ayrıca engelli, yaşlı ve muhtaç durumda olan 41 kişiye kira, ilaç ve fatura giderleri için 74.250 TL, yeni yuva kuran 5 çifte ise toplam 125.000 TL evlilik desteği verildi.

Yesevi Aşevlerinde 179.770 Öğün Sıcak Yemek

İstanbul ve Bursa’daki Yesevi Aşevleri ekim ayında toplam 179.770 öğün sıcak yemek hazırlayan HAYDER, bu yemekleri ihtiyaç sahiplerinin ve ilim talebelerinin sofralarına ulaştırdı.



Alınan vekâletlerle 89 hisse adak, akika ve şükür kurbanı kesen dernek; etleri, aşevlerinde değerlendirerek binlerce sofrada tebessüme dönüştürdü.



Ayrıca çeşitli sohbet ve etkinliklerde toplam 1.860 kişilik döner, pilav, kavurma, çorba ve helva ikramı yapıldığı bildirildi.

Sındırgı Depreminde “İlk Ulaşan” Oldu

27 Ekim’de Balıkesir/Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası HAYDER Mobil Yesevi Aşevi kısa sürede bölgeye intikal etti. Yağmurlu havada geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan afetzedelere 1.000’er kişilik pilav ve çorba ikram edilerek acil sıcak yemek hizmeti sağlandı.

Büyük Yesevi Aşevi’nin Temeli Atıldı, Bağış Gecesinde Vatandaşlar Hayırda Yarıştı

Hadımköy’de inşasına başlanan Büyük Yesevi Aşevinin temeli, 23 Ekim’de duâlarla atıldı. Günlük 20.000 kişilik üretim hedefi, 30.000 kişilik kapasitesi ve afet/kriz dönemlerindeki önemiyle öne çıkan Büyük Yesevi Aşevi’nin Temel Atma Töreni’ne, derneğin Şeref Başkanı Cübbeli Ahmet Hocaefendi, Hüsamettin Vanlıoğlu Hocaefendi, İsmail Hünerlice Hocaefendi, Mustafa Özşimşekler Hocaefendi ve İmâm-ı Rabbânî Hazretleri’nin torunu İsmetullah Müceddidî Hazretleri teşrif etti.



Ayrıca 25 Ekim’de düzenlenen Büyük Yesevi Aşevi Bağış Gecesi ile bağışçılar ve gönüllüler, projenin inşasına destek olmak üzere bir araya geldi.

Gazze’de 310 Bin Öğün, 62.208 Konserve Yardımı

Gazze’de aylardır süren günlük sıcak yemek desteği, ekim ayında da kesintisiz devam etti. Ay boyunca üretilen toplam 310.000 öğün sıcak yemek, HAYDER tarafından Gazzeli mazlumlara dağıtıldı.



Ayrıca AFAD koordinasyonunda Mersin Limanı’ndan hareket eden 17. İyilik Gemisi vasıtasıyla 62.208 konserve de ekim ayında Gazze’ye ulaştırıldı.

Suriye, Arakan ve Afrika’da Merhamet Eli

Suriye/İdlib’teki iki ayrı Hoca Ahmet Yesevî Yetim Okulunda eğitim gören 560 öğrencinin tüm eğitim masrafları HAYDER tarafından karşılandı. Öğrencilerin bulunduğu 483 haneye ise bir aylık gıda ihtiyacını karşılayan Yesevi Kumanyaları ulaştırıldı.



Bangladeş’te bulunan Arakan kamplarında toplam 1.500 kumanya dağıtılarak 7.500 kişiye bir aylık temel gıda desteği sağlandı. Ayrıca Bangaldeş’teki 200 medrese öğrencisine nakdî destek verildi.



Somali/Mogadişu’da 25 katarakt ameliyatı gerçekleştirildi, Bağdat Fatihi 4. Murad Hân Camii tadil edilerek yeniden ibadete açıldı.



Kamerun ve Somali’de 5’i artezyen olmak üzere 14 yeni su kuyusu açıldı; 25.000 kişiye temiz ve sürdürülebilir içme suyu imkânı sunuldu.

İlim, Kültür ve Yayın Çalışmaları

Ekim ayında HAYDER Kültür Merkezi ve temsilciliklerinde 53 farklı sohbet programı düzenlendi, 15 bini aşkın gönül dostu katılım sağladı.



Cübbeli Ahmet Hocaefendi’nin 77 eski sohbeti arşivlendi, 11 kısa sohbet yabancı dillere tercüme edildi.



MEFHAR onaylı 9 eserden 1.529 İslâmî kaynak da talebelere, Kur’ân kurslarına ve halka ücretsiz ulaştırıldı.

Gazze İçin Yürüyüşte Binler Buluştu

11 Ekim Cumartesi akşamı, “Gazze İçin Yürüyor, İnsanlık İçin Buluşuyoruz” sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşte binlerce vatandaş Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii’nden Fatih Camii’ne yürüdü.



Programda Cübbeli Ahmet Hocaefendi, İsmail Hünerlice Hocaefendi ve Mustafa Özşimşekler Hocaefendi Fatih Camii’nden kalabalığa hitap ederken, Filistin halkı için de duâ etti.