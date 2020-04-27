Haydar Baş'ın ölümüne ilişkin Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı açıklama
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden BTP Genel Başkanı Haydar Baş ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Bağımsız Türkiye Partisi Lideri Haydar Baş ile ilgili olarak konuştu.
Prof. Dr. Levent Akın, "Haydar Baş’ın ölümünün en önemli nedeni İstanbul’dan gelen sevenlerinin kendisine hastalığı da taşımış olmalarıydı, unutulmasın" dedi.