Haydar Baş’ın damadı hayatını kaybetti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın damadı olan Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Er, mide kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Er, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Er’in ölüm haberini sosyal medyadan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat duyurdu.

Polat yaptığı paylaşımda, “Üniversitemiz Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Er hocamızın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim. Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, mesai arkadaşlarına, öğrencilerine sabır ve baş sağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.