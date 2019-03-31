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Haydar Baş oyunu kullandı! "Bu konuda en iyisi benim"

Trabzon'da oyunu kullanan BTP Genel Başkanı Haydar Baş, "Türkiye'de en önemli konu ekonominin çökmüş olmasıdır. Bu konuda bu işi bilen dünyada tek insan benim. Bütün dünya iktisatçıları da bunu kabul ediyor." dedi.

31 Mart 2019 Pazar 16:01
Haydar Baş oyunu kullandı! "Bu konuda en iyisi benim"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, Trabzon Sarıtaş mahallesindeki Sarıtaş İmam Hatip Ortaokulunda kullandı.

Baş basın mensuplarına verdiği demeçte, "Vatana millete hayırlı olsun. Bu seçimlerin milletimizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını temenni ediyorum. Bugün milletimizin en çok ihtiyaç duyduğu konu, birlik ve beraberliktir. Bizler her konuşmamızda bunun hayata geçmesi için gayret gösterdik. Türkiye'de en önemli konu ekonominin çökmüş olmasıdır. Bu konuda bu işi bilen dünyada tek insan benim. Bütün dünya iktisatçıları da bunu kabul ediyor. Bizim istediğimiz milletimizin tüm ihtiyaçlarını gidermek, ona iş ve aş imkanı temin etmektir. Bizler bu konuda üzerimize düşen vazifemizi yaptık Şimdi vazife sırası milletimizdedir. İsterlese biz onların ihtiyaç duydukları konularda ayağa kaldırırız. Bu vesileyle de bütün partilerede başarılar diliyorum." dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 16:01
  1. Trabzon
  2. Bağımsız Türkiye Partisi
  3. BTP
  4. Haydar Baş
  5. oy kullanma

YORUM YAZ

  • aliali24 dk önce
    "Bu konuda bu işi bilen dünyada tek insan benim" diyorsun sen öldükten sonra ne yapacağız,halimiz nice olur.
  • YusufYusuf32 dk önce
    Akıl ne büyük nimet.
  • Hayrettin Hayrettin 38 dk önce
    Kim Tek ben diyorsa o şeytandandır
  • selim akayselim akay39 dk önce
    yahu be kgb nin adamı neden bunu haber yapıyorunuz. haber niteliği taşımamak da

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