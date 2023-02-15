Hayatlarını hiçe saydılar! Enkaz başına önce onlar koştu

Kahramanmaraş depremlerinin ardından yaşanan yıkımların ardından yerin yüzlerce metre altında çalışan madenciler hemen deprem bölgesine koştu. Her gün kelle koltukta kömür çıkaran madenciler bu kez ömür kurtarmak için yoğun mücadele ediyor.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 şiddetinde, Kahramanmaraş 7.6 şiddetinde, meydana gelen depremin ardından Türkiye'nin bir çok yerindeki gönüllüler gibi Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda görevli yaklaşık 3 bin madenci ekipmanları ile birlikte bölgeye koştu. Madenciler, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep gibi enkaz altında kalan ve bekleyen yakınların umudu oldu. Her gün kelle koltukta yerin yüzlerce metre altında kömür çıkaran madenciler, deprem bölgesinde de enkaz altında kalan ömürleri kurtarabilmek için gece gündüz çaba sarf ediyorlar. H,Ç bir kurtarma ekibinin giremeyeceği alanlara bile tereddüt etmeden giren madenciler, birçok kişi sağ olarak yada ölü olarak enkaz altından kurtarmayı başardı. Ayrıca madenciler, enkazdaki para ziynet eşyası, cep telefonu gibi kişisel eşyaları da hassasiyetle çıkararak, güvenlik güçlerine teslim ediyor. Kömür üretiminin tamamen durduğu Türkiye Taş Kömürü işletmelerindeki madenciler, çabası ve cesareti ve dürüstlüğü ile de bölge halkının da gönlüne taht kurdu.

Gönüllü olarak bölgeye geldiklerini belirten madenciler, gerektiğinde kömür gerektiğinde de ömür için mücadele ettiklerini söyledi.

Madencilerin sırrı: güven, cesaret ve domuzdamı tahkimat

Deprem bölgesine ekip olarak gönüllü geldiklerini anlatan madenciler, başarılarındaki en önemli etkenlerin güven, cesaret ve kullandıkları domuzdamı tahkimat yöntemi olduğunu ifade etti. Yer altında gaz zehirlenmesi, grizu, göçük ve iş kazası gibi bir çok riski olduğunu anlatan madenciler, bu risklere karşı, birbirlerini tanıyan, güvenen ekip arkadaşları ile cesaretle çalıştıklarını kaydetti. Arkadaşları için herkesin kendi canını düşünmeden riske attıklarını vurgulayan madenciler, yaşanan kazalarda ve üretimde yoğun olarak kullandıkları domuzdamı tahkimat ile sağlam, sağlıklı bir şekilde ilerleyip yol alıyor. Enkaz içerisinde de zaman zaman kullandıkları domuzdamı yöntemi hakkında da bilgi veren madenciler, ahşap direklerle ördükleri bağların taş, toprak ve moloz yığınlarının bulundukları alana akmasını önlediklerini söyledi. Maden işçileri, domuzdamı tahkimat yöntemi ile depremlere bile dayanıklı yaşam koridoru oluşturuyor.