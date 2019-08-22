Hayatını kaybeden polisin bağlama çaldığı görüntüleri duygulandırdı Kayseri’de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kayseri’de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Katfar’ın Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve polislerden oluşan koroda yer aldığı öğrenildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru 46 yaşındaki Yusuf Katfar, dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Merhum için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törenin ardından Katfar’ın naaşı, cenaze namazının kılınacağı Hunat Camisi’ne getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Katfar’ın cenazesi, İldem Mezarlığı’nda defnedildi.

Cenaze namazına Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, Katfar’ın ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.



Bağlama çaldığı görüntüleri duygulandırdı

Öte yandan üçüz çocuk babası polis memuru Yusuf Katfar’ın Türk Polis Teşkilatı’nın 174. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve polislerden oluşan koroda yer aldığı öğrenildi. 10 Nisan’da düzenlenen programda ilk kez kurulan polis kadrosu ’Polis Haftası Etkinlikleri’ kapsamında konser vermiş, Katfar da koroda bağlama çalmıştı.

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