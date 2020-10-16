Hayatını kaybeden AK Partili Esayan'ın bu sözleri tekrar gündem oldu

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan bugün hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Sevgili Markar Esayan’ı kaybettik. Başımız sağolsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum." ifadeleriyle Markar Esayan'ın ölüm haberini duyurdu.

Esayan'ın vefatı geniş çevreleri hüzünlendirirken, AK Partili ismin eski mesajları tekrar gündeme geldi.

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Esayan, "Ezanlar susmasın!" yazarak teröristlere karşı cesur bir duruş sergilemişti.

Esayan, 12 Eylül'de de darbelere karşı açıklama yaparak, "Türk demokrasisi darbeleri, dış müdahaleleri geri püskürtecek seviyeye geldi çok şükür. Bunda emeği olan herkese, başta şehitlerimiz olmak üzere minnet borçluyuz" demişti.

Bir yazısında ise Esayan, "Yıllarca ensemizde 'Ayasofya ibadete açılırsa, Taksim'e cami yapılırsa şeriat gelir' diye boza pişirdiler. Bunu yaparken de orduyu, devleti FETÖ'cülere teslim ettiler. Hem cahil hem ahmaktılar. Vesayeti bile doğru düzgün işletemediler" ifadelerini kullanmıştı.

Aslen Ermeni olan AK Partili Markar Esayan'ın bu mesajları, vatan sevgisini ve dini değerlere olan saygısını gözler önüne sermişti.