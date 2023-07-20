Hayati Yazıcı'nın acı günü...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı, vefat etti. 96 yaşındaki Fatma Hanım'ın cenazesi, yarın cuma namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı, vefat etti. 96 yaşındaki Fatma Hanım'ın cenazesi, yarın cuma namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı' annesi Fatma Yazıcı, 96 yaşında hayatını kaybetti.
İstanbul'da yaşamını yitiren Yazıcı'nın cenazesi, 21 Temmuz'da cuma namazına müteakip Eyüp Sultan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Fatma Yazıcı’nın vefatı sonrası çok sayıda bakan ve milletvekili, Fatma Yazıcı için sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.
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