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Hayati Tek’in Namus kitabı okuyucularla buluştu

Yazar Hayati Tek’in Mersin Arslanköy’de köylülerin sandığa sahip çıkmalarını konu alan ‘Namus’ kitabı okuyucu ile buluştu.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:37
Hayati Tek’in Namus kitabı okuyucularla buluştu

Yazar Hayati Tek’in Mersin Arslanköy’de köylülerin sandığa sahip çıkmalarını konu alan ‘Namus’ kitabı okuyucu ile buluştu.


Kesit yayın evi tarafından piyasaya sürülen ‘Namus kitabının ön sözünde şunlar yer almakta:


“Kuvayı Milliye, namuslu bir insanın yastığının altındaki tabancaya benzer. Namusunu kurtarması için herhangi bir ümidi kalmadığı zamanda hiç olmazsa intihara yarar.”Gazi Mustafa Kemal Atatürk


Adı okunduğunda ayağa kalkarken kucağındaki bebeğini sol koltuk altına alan, yere sağlam basmak istercesine afili bir şekilde sağ ayağını bir yana, sol ayağını öte yana atan Elife Bozdağan, hakkını sonuna kadar savunmaya ahdetmiş cesur bir Yörük kadını gibi dimdik konuştu:


“Hâkim Bey, rey demek ırz demek. Soruyorum sana, cevap ver: Irzını mı teslim eden, reyini mi teslim eden?”Cevabı beklemeden sağ işaret parmağını boynuna götürüp kesilme işareti yaptıktan sonra son sözünü söyledi: “Şurdan ârı.”


“Arkadaşlar, gidip Toros dağlarına bakınız. Eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki, bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.” Gazi Mustafa Kemal Atatürk.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:37
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