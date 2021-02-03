Hayati Küçük’ten YÖK Başkanı Saraç ve Soylu’ya çağrı: Bu konularda acilen gereğini yapın!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi” programında gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

“Boğaziçi'ndeki eylemler Biden’ın açıklamasından bağımsız değil”

ABD Başkanı Biden’ın "Türkiye’de muhalefeti destekleyerek iktidarı değiştireceğiz. Darbe ile değil, seçimle" sözlerini hatırlatan Hayati Küçük, “Muhalefetin ‘erken seçim’ söylemini ve Boğaziçi Üniversitesi’ndeki gelişmeleri Biden’ın sözlerinden bağımsız olarak düşünmek kesinlikle mümkün değildir.” dedi.

“Biden, FETÖ-PKK işbirliğiyle Türkiye’yi muhalefet üzerinden karıştırmaya devam edecek”

Hayati Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:

“yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, aylar öncesinden bu yana FETÖ’nün Biden ve ailesini nasıl kuşattığını belgeleriyle Türkiye’de ilk kez biz açıkladık. Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın FETÖ’den maaş aldığını, oğlunun ise FETÖ ile danışmanlık işi yaptığını belgeleriyle ortaya koyduk. Biden, bundan sonraki süreçte de PKK ve FETÖ işbirliğiyle Türkiye’deki muhalefet üzerinden ülkeyi karıştırmaya kuşkusuz devam edecektir. Amerika, Türkiye’yi dize getirmek için uzun bir süredir mücadelesini sürdürüyor ve Biden döneminde de bu devam edecektir.”

“FETÖ, LGBTİ gibi sapkın örgütleri de maşa olarak kullanıyor”

Boğaziçi Üniversitesi’nde “kelepçeli” görüntünün soruşturulması ve gereğinin yapılması gerektiğine dikkat çeken Hayati Küçük, “Amirlerinden bilgi almadan polis o kelepçeyi kapıya neden takmıştır? Gezi’de FETÖ zihniyeti provokatif bir hareket olarak çadırları yakmıştı ve benzer bir eylem Boğaziçi’nde kelepçeyle yapılmıştır. FETÖ, yüksek seviyede STK’lar kurmuş, çarpık STK’ları yönetmiş bir örgüttür. Terör örgütü FETÖ, LGBTİ gibi sapkın örgütleri de maşa olarak kullanan bir örgüttür. Her yerde FETÖ vardır ve içimizdeki FETÖ’nün sivil unsurları hala çok aktif olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler.” şeklinde konuştu.

“FETÖ’nün sivil unsurlarıyla sokaklar karıştırılacak”

Eylemlerdeki FETÖ etkisini değerlendiren Hayati Küçük, şunları söyledi:

“Yurtdışındaki FETÖ’nün okullarında okuyup da Türkiye’ye gelen binlerce öğrenci var. Boğaziçi Üniversitesi’nde şuan FETÖ imamı kesinlikle vardır. O eylemlerin içinde, hatta organize edenlerin en başında FETÖ’nün olmadığını düşünemeyiz. Boğaziçi Üniversitesi’nde başlatılan o eylemler bir iki günde plananlan olaylar değildir ve bu olaylar ince ince hesaplanarak belki de aylar öncesinde planlanmıştır. FETÖ’nün sivil unsurları vardır ve bu sivil unsurları kullanılarak Türkiye karıştırılmaya devam edilecektir.”

“Kılıçdaroğlu bu devletin derdini hiç mi anlamıyor?”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Boğaziçi’ndeki eylemlere ilişkin sözlerine de sert tepki gösteren Hayati Küçük, “Türkiye’de CHP başta olmak üzere muhalefet küresel aklın taşeronu FETÖ’nün bütün eylemlerini desteklemektedir. Sayın Kılıçdaroğlu bu devletin derdini, bu devletin düşmanlarını hiç mi anlamıyor?” diye sordu.

“Boğaziçi’ndeki görüntüler çarpıtılarak Biden ve senatörlere FETÖ tarafından servis edildi”

Kendisine gelen bir bilgiyi de paylaşan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı Hayati Küçük, şunları söyledi:

“Boğaziçi Üniversitesi’nde ortaya çıkan fotoğraf karelerini ve haberleri İngilizce olarak tercüme edip rapor halinde, FETÖ’nün Biden ve diğer senatörlere verdiklerine dair Amerika’dan bana bilgi geldi. FETÖ’nün servis ettiği çarpıtılmış haber ve görüntüler üzerinden Amerika ve onun Türkiye’deki temsilcisi ABD büyükelçiliği çıkıp Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananlara ilişkin çıkıp açıklama yapabilir. Sadece Amerika değil FETÖ’nün servis ettiği görüntüler üzerinden Avrupa Birliği ülkeleri de çıkıp eylemlere ilişkin açıklama yapabilir.”

“FETÖ’cüler özel güvenlik sektöründe cirit atıyor”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya çağrıda bulunan Hayati Küçük, şöyle konuştu:

“FETÖ’cüler özel güvenlik sektöründe cirit atıyor. FETÖ’nün bugün özel güvenlik sistemini çok etkili bir şekilde kullandığını görüyoruz. Özel güvenlik sektöründe FETÖ unsurlarının temizlenmediğine dair somut bilgiler alıyorum. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun özel güvenlikte çalışan her bir kişiye yönelik FETÖ incelemesi yapması gerektiğini düşünüyorum ve buna ilişkin acilen bir çalışma yapılmalıdır. Ayrıca emniyet mensuplarımızın ikamet ettikleri sitelerde de FETÖ anlamında ciddi bir incelemenin yapılması şarttır.”

“Ali Babacan’la ilgili ortaya çıkacak olan bilgi ve belgeleri göreceksiniz”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere yönelik açıklamalarını değerlendiren Hayati Küçük, “Ali Babacan’la ilgili ortaya çıkacak olan bilgi ve belgeleri göreceksiniz. Ali Babacan, Boğaziçi Üniversitesi'nde yere Kabe fotoğrafı serilmesini lanetleyemedi. Ali Babacan, Pensilvanya’da en çok sevilen isimlerden birisidir.” şeklinde konuştu.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını destekliyorum ve doğru buluyorum”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananlara ilişkin sözlerini desteklediklerini ve doğru bulduklarını belirten Hayati Küçük, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemler üzerinden herhangi bir şekilde oyuna geleceğini düşünmüyorum. FETÖ, PKK/HDP-CHP gibi yapılar istediği için Boğaziçi Üniversitesi’nde kesinlikle geri adım atılmamalıdır.” dedi.

“YÖK Başkanı Yekta Saraç çıkıp FETÖ ile nasıl mücadele ettiğini açıklamalı”

“FETÖ’nün YÖK imamı kimdir ve hala neden ortaya çıkarılmamıştır?” sorusunu yanıtlayan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük, sözlerini şöyle tamamladı:

“Devlet ve vakıf üniversitelerimizde FETÖ’cü isimler oldukça fazladır. Özellikle vakıf üniversitelerinde FETÖ’cülerin yoğunlaştığını görüyoruz. Sadece akademisyen olarak değil aynı zamanda yurtdışından da gelen çok fazlaca öğrenciler bulunmaktadır buralarda. FETÖ’nün yönetim şeması değişmemiştir ve bugüne kadar FETÖ’nün YÖK imamı ortaya çıkarılamamıştır. YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, basının karşısına çıkıp ya da bir rapor yayınlayarak üniversitelerde yaptığı FETÖ ile mücadelenin detaylarını kamuoyuyla paylaşmalıdır. Yekta bey, sağına soluna çok iyi bakmalıdır ve gerçekleri acilen paylaşmalıdır. Yekta Saraç’ın FETÖ ile ciddi bir şekilde mücadele ettiği yönünde bir bilgim ve izlenimim yok.”

“Ülke Gündemi” programının tamamını izlemek için:

https://www.youtube.com/watch?v=7lAKbdHseVs&feature=youtu.be



