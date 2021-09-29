Hayatı kâbusa döndü! Bir aydır gece gündüz hıçkırıyor

Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Süleyman Çetinkaya, bir ay önce başlayan ve aralıksız devam eden Hıçkırık nedeniyle zor günler geçiriyor.

Çetinkaya, AA muhabirine, yaşadığı mide rahatsızlığından sonra bir aydır hıçkırık nöbeti geçirdiğini söyledi. Diyarbakır'da birçok doktora başvurduğunu, ancak rahatsızlığına teşhis konulamadığını ifade eden Çetinkaya, iştahının kesildiğini, her yemekten sonra istifra ettiğini ve bundan dolayı bir ayda 80 kilodan 65 kiloya düştüğünü belirtti.

Bir ayda 15 kilo verdi

Çetinkaya, artık bu duruma dayanamadığını ifade ederek, "Gece gündüz hıçkırıyorum. 15 kilo verdim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çaresizlik içerisindeyim. En son sabah istifra ederken kan geldi. Doktorlar bana hastalığımın psikolojik olduğunu söyledi. Psikolojik olsaydı, geçerdi. Geçmiyor ve hala devam ediyor." dedi.

Sürekli hıçkırdığı için uyuyamadığını, uykuya hasret kaldığını anlatan Çetinkaya, tedavi olmak istediğini aktardı.