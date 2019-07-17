Hayata bakışınızı sorgulatacak 10 film

3 İdiots (2009)

Hindistan sineması çok abartılsa da bu film kendisine yöneltilen bütün övgüleri sonuna kadar hak ediyor. Hindistan sinemasının en karakteristik özelliği, filmin sonunda iyilerin mutlaka kazanmasıdır. Bunda biraz da ruh göçüne inanan bir toplum olmaları etkindir. Fakirliği iliklerine kadar yaşayan bir halk, ancak müzikal saçmalıklarla ve ucuz senaryolarla konsolide edilebilir. Sömürgeci efendileri de bunu istediği için Hindistan filmleri bir sanat mucizesi gibi lanse edilir. Bu film konusu itibariyle klasik Hindistan filmlerinden fersah fersah uzak. Hayatın hakikatlerini trajikomik ve felsefi bir dille anlatıyor.

Çıldırış (2005)

İnsan psikolojisine dair çekilmiş en muazzam film desek yanılmış olmayız. Kendisine deneysel ilaçlar veren Dr. Becker’in hastası olan Jack’insıradışıhikayesinin anlatıldığı filmden bir an olsun kopamayacaksınız. Bir polis memurunu öldürmekle suçlanan kahramanımızın en büyük handikapı hiçbir şey hatırlamaması.

TheMatrix (1999)

Filmin başrol oyuncusu, gerçek hayatta da tıpkı canlandırdığı karakter gibi sıra dışı bir görüntü çiziyor. Bu nedenle bu filmde KeanuReeves’in başrolü oynaması cast seçimi açısından çok doğru bir tercih olmuş. Zira Keanu’yu bir metroda hırpani kıyafetler içerisinde yolculuk ederken görünler hiçbir şaşkınlık emaresi göstermiyor. Bu onun standardın dışında kişiliğiyle alakalı. Filme dönecek olursak… Milenyumun eşiğinde bütün dünyayı kasıp kavurdu. Felsefi metaforların yoğun olarak kullanıldığı film, izlerken düşünmeyi sevenler için tam bir baş yapıt.

Man AboutTown (2006)

Kariyerinin zirvesinde olan başarılı menajerJackGiamoro, gün gelir yaşadığı hayattan tiksinmeye başlar. Karısının kendisini aldattığını da öğrenmesi yaşadığı varoluşsal bunalımı iyice körükler. Yaşamını düzeltmek için attığı her adım ise bir sarmaldan ibaret kalır.

TheIllusionist (2006)

Ayrı dünyalardan gelen iki kişinin aşkı etrafında gelişen olayları konu alıyor. Sophia aristokrat bir ailenin kızıdır ve marangoz bir babanın evladı olan Eisenheim’eaşık olur. İkilinin aşkına onay vermeyen sosyal çevreleri genç sevgililere büyük bir tepki gösterir. Öyle ki Eisenheim ülkesini dahi terk eder. Bu terkediş dünyayı dolanmasına da neden olacaktır. Ülkesine geri döndüğünde o artık bir illüzyonisttir. Yeni bir hayata yelken açmak üzere olan Sophia eski aşkını gördüğünde, içindeki hislerin kaybolmadığını anlar. Bu durumu hisseden Sophia’nın nişanlısı Prens Leopold, Eisenheim ile hesapta olmayan bir mücadeleye girerler.

The Truman Show (1998)

Filmin ilham kaynağı Antik Yunan felsefesini ünlü düşünürü Platon’un mağara metaforudur. Dünyayı özgürlük alanı sanan ve özündeki esareti görmeyen insanların trajikomik hikayesidir anlatılan… İzlediğinizde çok şeyin değiştiğini göreceksiniz.

Inception (Başlangıç)

Olay yerinin zihniniz olduğu bir film düşünün. Bütün sahneler beyninizde geçiyor… Oldukça yetenekli bir hırsız olan DomCobb en savunmasız olduğunuz anda yani uykudayken bilinç altınızın en mahrem sırlarını çalıyor….İzlenmeyi fazlasıyla hakeden bir film.

TheShawshankRedemption (1994) (Esaretin Bedeli)

Kendisini aldatan eşini ve eşinin sevgilisin öldürdüğü iddiasıyla müebbet hapse mahkum olan birinin hayatın tüm zorluklarına rağmen umudunu kaybetmeyişini izleyeceğiniz enfes film. Umudun ve sevginin harmanlandığı bir beyaz perde baş yapıtı.

Ölümsüz (2000)

Korkunç bir tren kazasından yara almadan kurtulan adam, insanlığın ilgi odağı haline gelmiştir. Adeta doğaüstü bir varlık gibi görülmeye başlar. Matematik problemi çözer gibi izleyeceğiniz harikulade bir film.

Kimlik (2003)

Birbirine yabancı 10 insanın bir otelde bir araya gelmesinin sıra dışı hikayesi oldukça özgün bir şekilde beyaz perdeye aktarılmış. İnsan psikolojisinin sınırlarının zorlandığı film gerilim dolu sahneleriyle de seyirciyi büyülüyor.