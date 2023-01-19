Hayat kurtaran yöntem! Nefes borusuna sakız kaçan öğrenciyi öğretmenleri bu hamleyle kurtardı

Bitlis’in Güroymak ilçesinde nefes borusuna kaçan sakızdan dolayı fenalaşan lise öğrencisi, öğretmenlerinin yaptığı 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre olay, geçtiğimiz günlerde Güroymak Borsa İstanbul Anadolu Lisesi (İMKB) yurdunda yaşandı. 9. sınıf öğrencisi Veysel Aykut, ağzındaki sakızı çiğnemeye başladığı anda sakız boğazına kaçtı.

Heimlich manevrası ile hayatını kurtardı

Boğazına kaçan sakız sonucu nefes alamayan Aykut’un durumunu fark eden arkadaşları sırtına vurarak sakızı çıkarmaya çalıştı. Fakat başarılı olamayınca telaşla nöbetçi öğretmenleri olan Uğur Gür ve Kerem Güngör’ü çağırdı. Aykut’un boğulduğunu anlayan öğretmenleri ise hemen Heimlich manevrası ile müdahalede bulundu.

Nefesi kesilen Aykut, öğretmenleri tarafından uygulanan hamleyle kurtarılırken, bu arada yaşananlar ise okulun güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.