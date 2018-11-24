"Hayat köprüsü” ağrıları

Boyun hayat köprüsü

Birçok hastalığın ortak belirtisi ağrılardır. Hastaların şikâyet ve doktora başvurma sebeplerinin başında gelir.



Akut Ağrı: Bel veya boyun fıtığı gibi bazı hastalıklarda veya durumlarda ağrı aniden gelişir. Ağrı şiddeti ve hastalık arasında bir paralellik vardır.

Kronik Ağrı: Yavaş gelişen, süregen ağrıdır. Romatizmal hastalıklarda olduğu gibi kronik ağrının tedavisi çok daha zordur.

Boyun ve kol ağrısı, bel ve bacak ağrılarından sonra en sık rastlanan yakınmadır. Boyun bölgesindeki pek çok rahatsızlık boyun ağrısından başka omuzlar, baş, göğüs, sırt, kollar hatta bazan bacaklarda da belirtiler verir. Bazan boyun ağrısı ikinci planda kalır, diğer belirtiler öne çıkabilir. Mesela baş dönmeleri, göz kararmalarının olması tansiyon düşmesi veya kansızlıktan kaynaklanıyor gibi yorumlanabilir veya göğüs ve sol kol ağrısı olan bir kişi kalbi ile ilgili bir rahatsızlığı olduğunu düşünebilir. Boyun ağrısı ile birlikte kollarda hissizlik, güçsüzlük, parmaklarda uyuşma, baş ve ense ağrısı, göğüs ağrısı, görmede bulanıklık, denge bozukluğu, kulak çınlaması gibi belirtiler olabilir.

Yutma zorluğu veya yutma sırasında ağrı olabilir.

Bunların pek çoğunun sebebi boyun bölgesindeki sinir köklerinin ve sempatik sinirlerin zedelenmesidir.

Boyunda ağrıya neden olabilecek pek çok rahatsızlık vardır. Boyun fıtıkları ve boyun bölgesinin kireçlenmesi (artrozu) en sık rastlanan sebeplerdir. Gündelik kazalarda boyun bölgesindeki yumuşak dokularda zedelenme de olabilir. Boyunda bulunan fazla bir kemiğe bağlı oluşan boyun çıkış sendromları, boyun kaslarının ağrılı kasılması (spazm) ve bazı romatizmal hastalıklar da boyun ağrısı yaparlar.

Ayrıca boyun omurgası tüm omurgadan çok daha farklıdır.



Boyun omurlarının içindeki özel boşluklardan beyine giden 2. damar sistemi olan vertebral arterler geçer. Boyun omurlarındaki yıpranmaya bağlı düzensizlikler ve daralmalar bu damarları zaman zaman sıkıştırıp kanın beyne gitmesini engeller.

Bu durumlarda baş dönmeleri hatta bayılmalar olur.

Boyundaki sempatik sistem liflerine bası ile bulantı, terleme, sıkıntı hissi, kızarma, baş ağrısı gibi belirtiler olabilir. Bu şikayetler çoğu zaman psikolojik zannedilir.

En büyük damarlar, omurilik ve sinir kökleri boyundan geçer. Yani boyun bir “hayat köprüsü”dür. Boyun oldukça karmaşık ama mükemmel işleyen bir yapıdır. Normal olarak saatte 600 hareket yapan, çok hareket eden bölgedir.

Boyun hareketleri en çok C5-6 ve C6-7 bölgesinde olur. Zaten yapısal yıpranma ve bozulmalar da en sık bu bölgelerde görülür.

Boyundan omurilik ve omurilikten çıkan 8 tane sinir kökü geçtiği için boyun ile yapılan ani yüklenici hareketler zararlı hatta bazan öldürücü olabilir.

Ne yapmalısınız?

Sizin için ağır olan cisimleri asla kaldırmayın, itmeyin ve çekmeyin.

Boynunuzu, sırtınızı, belinizi dik tutun.

Uzun süreli aynı vücut pozisyonunda kalmayın. Ara verin. Gerinin.

Yatma, oturma, uyuma ve çalışma şartlarınızı hekimin tavsiyelerine uygun hale getirin.

Yatarken boyun fıtığı için özel üretilmiş ortopedik yastık kullanın.

Kilo almayın. Hareketsiz kalmayın.

Omurga kaslarını düzenli çalıştırın.

Yürüyüş ve spor yapın.

Yaşama sevincinizden uzaklaşmayın.

Stres, gerginlikten, öfkeden, üzüntüden kaçın..

Asla sigara içmeyin.