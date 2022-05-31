Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nden tepki çeken görsel! Başka giysi bulamadın mı müdür?

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1992 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirip, aynı yıl Tavşanlı İmam Hatip Lisesi'nde meslek dersleri öğretmeni olarak göreve başlayan Sabahattin Dülger yönetimindeki Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesinde kullandığı cansız mankenlerin üzerine giydirilen mayolarla tepkileri üzerine çekti.

Başka giysi bulamadın mı müdür?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla Ankara'da Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda gerçekleştirilecek Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın açılışının tanıtıldığı açıklamada, cansız mankenlere çeşitli mayolar giydirildi.

Kullanılan görsellerden birisi Anadolu kadınını temsil ederken, diğer üç görselin bu açıklamanın kapağında neden yer aldığı anlaşılamadı.

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri koordinesinde hayat boyu öğrenme kurumları olan 998 halk eğitimi merkezi ve 24 olgunlaşma enstitüsü ile kullanılan görsellerin ilgisi merak konusu oldu.