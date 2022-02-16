Hayat 2 dakika, iyi değerlendirelim!

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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlisi Dursun Ali Tökel, yaptığı videolu paylaşımda hayatın çok kısa olduğunu ayet-i kerimelerle anlatırken, Müslümanların Ahiret için hazırlığını iyi yapması gerektiğini hatırlattı.

Mearic Suresi 4. ayet-i kerimesinin dikkatini çektiğini belirten Tökel, "Bir gün Mearic Suresi okuyordum. 4. ayete gelince durakladım. Ayette şöyle buyuruyordu: "Melekler ve ruh, miktarı elli bin yıl olan bir günde arşa yükselir." Çok şaşırdım. Bize göre dünya yılı ile elli bin yıl meleğe göre bir günmüş." dedi.

"Dünyada yüz yıl yaşamış bir insan acaba o meleğe göre ne kadar yaşamış olur?" diye soran Dursun Ali Tökel, şöyle devam etti:

Dünyada yüz yıl yaşayan bir insan o meleğe göre tam 3 dakika yaşamış olur. Elli yıl, atmış yıl yasayan bir insan o meleğe göre bir dakika civarında yaşamış olur. O zaman şunu göz önüne almak zorundayız. Ebedi hayatı kazanmamız için elimizde yaklaşık iki dakikamız var. Bu kadar. 'Dünya boş' diye kendimizi kandırmayalım. 'Dünya yalan' diye birbirimizi kandırmayalım. Yalan olan biziz. Bu iki dakika içinde ebedi hayatı kazandık, kazandık. Yoksa bizi tam bir felaket bekliyor.