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Ekonomi "Hayallerinle Yarış Honda e-GP"de hayaller yarışıyor
Ekonomi

"Hayallerinle Yarış Honda e-GP"de hayaller yarışıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-08 12:40:57 -
"Hayallerinle Yarış Honda e-GP"de hayaller yarışıyor

İSTANBUL (AA) - Honda ve Motorsport.com iş birliğiyle düzenlenen "Hayallerinle Yarış Honda e-GP"de sanal Formula 1 yarışçıları, derece almak için mücadele edecek.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, Honda, Formula 1 Türkiye Grand Prix'in heyecanını artıracak dijital yarış turnuvası düzenliyor.

Motorsport.com iş birliğiyle düzenlenen "Hayallerinle Yarış Honda e-GP"de sanal Formula 1 yarışçıları, derece almak için mücadele edecek.

Eleme yarışlarına katılan 400'ü aşkın kişi arasından seçilen en hızlı 20 isim, sırasıyla Avusturya, Bahreyn, İtalya ve Japonya pistlerinde yarışacak.

Yarışseverlerin Honda Türkiye YouTube kanalından takip edebileceği macera, 11 Kasım saat 21.00'de başlayacak. 4 hafta boyunca her çarşamba günü aynı saatte düzenlenecek yarışı, Serhan Acar ve Cem Bölükbaşı sunacak.

Son yarışı 2 Aralık'ta yapılacak turnuvayı kazanan en hızlı isim QRT-R Sparco yarış koltuğu, simülatörü, direksiyon ve pedal seti, 2'nci isim SteelSeries Apex 7 Türkçe RGB Red Switch mekanik oyuncu klavyesi, 3'üncü isim ise SteelSeries Arctis 1 kablolu oyuncu kulaklığı ödülüne sahip olacak.


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