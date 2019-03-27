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"Hayalim katil olmaktı" dedi, kadını bıçakladı! "Beni bırakırsanız yine birini bıçaklarım"

KKTC'de 17 yaşındaki kız, "En büyük hayalim katil olmaktı" diyerek Filipinli bir kadını bıçakladı. Sorgusunda, "Beni bırakırsanız yine birini bıçaklarım" diyen zanlı, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:20
"Hayalim katil olmaktı" dedi, kadını bıçakladı! "Beni bırakırsanız yine birini bıçaklarım"

KKTC'de aylar önce, Tuana K. adlı genç kız, evden aldığı ekmek bıçağı ile sokakta karşılaştığı ilk kişi olan Filipinli Sanchez'e saldırdı. Bir anda yere yığılan Filipinli kadın, kanlar içerisinde kaldı. Zanlı K.'yı ise çevredeki insanlar engelledi.

"En büyük hayalim katil olmak"

Tuana K. daha sonra olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Yakalanan zanlı K.'nın polise verdiği ilk ifadesinde, "Katil olmak nasıl bir şey bunu yaşamak istedim. Fırsatını buldum ve yoldan geçen ilk kişiyi bıçakladım. Sonunda en büyük hayalimi gerçekleştirdim." demişti. 8 yerinden bıçak darbesi alan Filipinli kadın da devlet hastanesine kaldırılmıştı.

"Pişman değilim, yine bıçaklarım"

Zanlı K.'nin yargılanması Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün sonuçlandı. "Birisini bıçakladığım için pişman değilim. Beni bırakırsanız yine birini bıçaklarım" diyen zanlı 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:20
  1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  2. bıçaklama
  3. Girne

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