Hayalim Kâbe’yi görmek

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yaşayan Satı Pehlivanoğlu, yaptığı ürünleri satarak kazandığı parayla hacca gitmenin hayalini kuruyor. Sarayköy'de bir kurumdan emekli olan eşiyle yaşayan 61 yaşındaki Pehlivanoğlu, yaz aylarında bahçesindeki elma, armut, üzüm ve dut ile dağlarda yetişen alıç ve kuşburnu gibi meyveleri topluyor. Topladığı ürünleri evinin bahçesine kurduğu ocakta kaynattıktan sonra sirke kuran Pehlivanoğlu, ardından cam şişe ve küplere döktüğü sirkeyi iki yıl beklemeye bırakıyor. Ayrıca marmelat, tarhana ve erişte gibi ürünler de yapıp satan Pehlivanoğlu, kazandığı parayla hacca gitmenin hayalini kuruyor. Pehlivanoğlu, yaptığı açıklamada, 17 yıldır sirke yapıp sattığını söyledi. Pehlivanoğlu, sirke ve diğer ürünlerden kazandığı parayla ev ekonomisine destek sağladığını ama büyük bölümünü biriktirdiğini dile getirerek, "Benim hayalim mal mülk değil, Kabe'yi görmek istiyorum. Helal kazanarak el emeğiyle hacca gitmek istiyorum. Yeterli birikimi yaptıktan sonra hac için müracaat edeceğim" ifadelerini kullandı.