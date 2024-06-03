Hayalet uçakları daha önce görecek! Heyecanlandıran MURAD-600A özelliği!

ASELSAN, Milli Muharip Uçak KAAN'da kullanılacak çok özel bir teknoloji için kolları sıvadı.

KAAN'ın burnuna yerleştirilecek Aktif Elektronik Tarama Radarı (AESA) MURAD-600A konusunda kritik tasarım aşamasına geçildi.

Özgür Projesi kapsamında modernize edilerek Viper seviyesine yükseltilmiş F-16 savaş uçağının kullandığı burun radarını temel alan MURAD-600A, 5. nesil savaş uçağının gören gözleri olacak.

Radyo dalgalarını anteni hareket ettirmeksizin bilgisayar desteğiyle farklı yönlere iletebilen AESA radarı modern savaş uçaklarının en kritik bileşeni durumunda.

KAAN RADARI YUNANLILARIN RADARINDA

KAAN için özel olarak geliştirilen MURAD-600A'nın erken tasarım döneminden kritik tasarım evresine geçişini Yunan basını okuyucularına şöyle duyurdu:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Türkler ASELSAN tarafından tasarlanan AESA radarının bugüne kadar yurt içinde ürettikleri en gelişmiş radar olmasını umuyor.

AESA radarları diğer uçak ve silah sistemlerinde bulunan geleneksel radarlardan farklıdır. Geleneksel radarlar sinyalleri iletmek ve almak için bir anten kullanır ancak AESA radarı bir dizi küçük ve sağlam alıcı-verici üniteye sahiptir.

Bu birimler birbirinden bağımsız olarak kontrol edilebilmekte ve radarın antenini fiziksel olarak hareket ettirmeden sinyalini yönlendirmesine olanak sağlanmaktadır.

Türklerin KAAN'ı 5. nesil savaş uçağı olarak geliştirdiği göz önüne alındığında, bu uçağa AESA radarı da yapmaları bir zorunluluktu. Beşinci nesil savaş uçağı sayılabilmesi için uçağın öncelikle düşman hedeflerini hızlı bir şekilde tespit edebilecek, tehditleri izleyebilecek bir sensöre sahip olması gerekiyor.

Elbette böyle bir radarın aynı zamanda düşmanın elektronik saldırılarına karşı daha fazla direnç göstermesi gerekiyor. Türkler, MURAD-600A'nın en kritik avantajının 'aynı anda birden fazla işlevi yerine getirebilmesi' olacağını belirtiyor. Peki bununla ne demek istiyorlar?"

TÜRKLER ELEKTRONİK HARP YAPACAK

"En basit ifadesiyle MURAD-600A, çok sayıda hedefi takip ederken aynı zamanda elektronik harp de yapabilecek.

Türkler bunu gelecekte başka platformlara da yerleştirmek istediği için radar modüler mimariyle tasarlanıyor. Bunu diğer uçaklara, insansız hava araçlarına, donanmadaki gemilere ve hatta kara konuşlu hava savunma sistemlerine kurmayı planlıyorlar.

Şu ana kadar bu radarın tam tespit menzilini bilmiyoruz ancak Türkler bunun uzun olacağının sözünü veriyor. Ayrıca hayalet uçakları tespit edebileceklerinden de bahsediyorlar. Ancak tüm bunların pratikte kanıtlanması gerekiyor."

F-22 UÇAĞININ RADARINDAN DAHA ÜSTÜN

Yunan basını KAAN için geliştirilen AESA radarını bu ifadelerle tanımlarken millî sistemin hedef uçakları kaç kilometreden tespit edebileceği merak konusu oldu. KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği şubat ayında Amerikan savunma basını, ASELSAN radarının F-22 uçaklarının kullandığı AN/APG-77'den daha üstün özellikler taşıyacağını yazmıştı.

MURAD-600 serisinin Amerikan muadillerinden üstün özellikler taşıyacağı yetkililerin ifadelerine de yansıdı. F-16'ları Özgür Projesi ile 4,5. nesil savaş uçağı konumuna taşıyan AESA Uçak Burun Radarı'na ilişkin açıklamasına Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün şu ifadeleri kullanmıştı:

"ASELSAN Milli AESA Uçak Burun Radarı, sahip olduğu üstün yeteneklerle muharip uçaklara nesil atlatarak; onları semaların en zeki, çevik ve güçlü savaşçıları haline getiriyor.

AESA radarı ile F-16 ÖZGÜR Platformu 4,5 nesil uçaklar seviyesine taşınırken, KAAN ve muharip İHA’lar ilave yetenekler ve düşük görünürlük özellikleriyle 5’inci nesil ve ötesinde platformlar haline gelecek."

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ise "Gerçek anlamda çağ atlatan, oyun değiştiren ve zincir kıran bir teknoloji..." diyerek tanımladığı AESA radarını şöyle anlatmıştı:

"AESA radarlarını uçaklarımıza entegre ettiğimizde; onların artık sadece bir gözü değil; aynı anda çalışan, çok daha uzak mesafelerden gören ve duyan, düşmanı yanıltan yüzlerce gözü ve kulağı olacak.

Çip seviyesinden, son sistem entegrasyonuna kadar tamamen milli imkanlarla üretilen AESA Uçak Burun Radarımız, hava platformlarının ve ülkemizin göklerdeki etkinliğini ve caydırıcılığını en yüksek seviyeye taşıyor.

F-16 ÖZGÜR, HÜRJET, Milli Muharip Uçak KAAN, AKINCI, KIZILELMA ve ANKA-3 İHA’lara AESA radar teknolojilerimizi sunacağız."

MURAD-600A'NIN MENZİLİ KAÇ KM?

Amerikan Northdrop Grumman şirketince üretilen AN/APG-77 radarı 2 bin adet gönderme-alma modülünden oluşuyor.

F-35'lerde büyük ölçüde aynı yetenekleri barındırdığı APG-81 adıyla kullanılan AN/APG-77 radarının Lot-5 sonrası yeni modellerinde 1 metrekarelik radar kesit alanını (RCS) 400 kilometreden tespit ettiği ileri sürülüyor.

Dünyadaki en modern AESA radarı olması beklenen MURAD-600A'nın 1 metrekarelik radar kesit alanını 400 kilometreden daha uzun bir menzilde tespit etmesi hedefleniyor.

Bu özellik KAAN'ın hem F-22 hem de F-35'i 'görülmeden önce görmesi' anlamına geliyor.

ASELSAN, havada çığır açan ve muadillerinden bir adım önde olan teknolojiyle Milli Muharip Uçak KAAN'ın düşman uçaklarına karşı üstün olmasını sağlayacak.

MURAD-600A radarından gelen bilgiler yapay zeka destekli algoritmalarla milisaniyeler içinde işleniyor.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 20 Mayıs 2024 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimine başlanan stratejik ALP-300G Erken İhbar Radarı'nın 500'e yakın sayısal haberleşme yapabildiğini belirtmiş ve sistemin saniyede 81 DVD boyutundaki bilgiyi işleme kabiliyetine sahip olduğunu duyurmuştu.

4 binin üzerinde gönderme-alma modülüne sahip ALP-300G'de kullanılan teknoloji, galyum-nitrür (GaN) tabanlı daha küçük çiplerle hazırlanan MURAD-600A'ya güç veriyor.

GaN modülleriyle elde edilen yeni teknolojik seviyeyle birlikte millî AESA radarının havada yaklaşık 500 kilometre menzili tarayabildiği ileri sürülüyor.

MURAD-600A'nın açıklanan özelliklerinde bazıları şöyle:

Otomatik Tanıma

Çoklu Hedef Takibi

Yer Haritalama

Otomatik İrtifa Belirleme

Mesafe Ölçümü

Bulut Altı Görüntüleme

Geniş Bant Radar Spektrum İzleme

Yüksek Güçlü Karıştırma

Mühimmata Etkin Güdüm Kazandırma