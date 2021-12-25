‘Hayalet Uçak’ Google Earth’e yakalandı

Radara yakalanmadığı için “hayalet uçak” olarak anılan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir B-2 bombardıman uçağı, Missouri eyaletinde bir çiftlik üzerinde uçarken “Google Earth” uygulamasının uydu görüntüsüne takılması, sosyal medyada alay konusu oldu.

Independent Türkçe’nin haberine göre, sosyal haber ve tartışma sitesi Reddit’te bir kullanıcı, “görünmezlik özelliğine sahip” 2 milyar dolarlık uçağı Google Earth'te fark edince olayı platformda paylaştı.