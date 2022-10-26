Hayal dünyaları çok geniş: PKK’nın kanalı Medya TV’den Şebnem Korur Fincancı için ayaklanma çağrısı
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın TSK’ya iftirayı atmak için tercih ettiği PKK’nın yayın organı Medya TV, Korur’un gözaltına alınmasının ardından ayaklanma çağrısı yaptı.
TSK’nın kimyasal silah kullandığı iftirasını sahiplenen Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alındı.
‘’FİNCANCI GÖREVDEN ALINSIN, TTB’DE YENİDEN SEÇİM YAPILSIN’’ TALEBİ
Türk askerine yönelik skandal iftiraları ortaya atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ‘Terör propagandası yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı’nın ve TTB Başkanlığından alınması ve yeniden seçim yapılması için talepte bulundu.
PKK KANALI MEDYA TV’DEN FİNCANCI İÇİN AYAKLANMA ÇAĞRISI
Öte yandan Fincancı’nın TSK’ye iftira atmak için kullandığı Medya TV ise skandal bir hamlede bulundu. PKK’nın yayın organı, Fincancı’nın gözaltına alınmasının ardından ayaklanma çağrısı yaptı.