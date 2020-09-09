Televizyon kanalları diziden geçilmiyor. Kanalların neredeyse hepsinde her akşam birbirinden farklı isimlerde diziler yayınlanıyor. Bu dizilerin isimleri farklı olsa da içerikleri ne yazık ki aynı… Sözüm ona yaz aşkları; zengin kız-fakir erkek, zengin erkek-fakir kız hikayeleri, aile anlayışının yerle bir olduğu hayatlar, para ve ahlaksızlığın işlendiği diziler. Elbette bazı dizilerde ise kadına şiddet, silahlı sahneler havalarda uçuşuyor. Bütün bu dizilerde ise kadın bedeni teşhir ediliyor.

Türk aile yapısına, dinimize uymayan bu dizilere karşı kaliteli yapımlar ise uzun yıllardır bekleniyordu. Diriliş Ertuğrul ile başlayan tarihi dizi akımı Kuruluş Osman ile devam etti. TRT 1 hem kaliteli hem de dönem dizilerine ağırlık vermeye karar verdi. Bu kapsamda TRT 1 ekranlarında pek çok dönem dizisi yer alacak. Yeni yayın döneminde TRT 1’de Uyanış: Büyük Selçuklu, Barbaros ve Hay Sultan dizileri yayınlanacak.

Hay Sultan dizisinin konusu ne?

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Hay Sultan dizisinde Abdülkadir Geylani Hasretlerinin hayatı, tasavvufa ulaşma yolunda yaptığı mihmandarlık anlatılıyor.

Hay Sultan ne zaman başlayacak?

Hay Sultan dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. Dizi koronavirüs tedbirleri doğrultusunda çekilmeye başladı. Ekim ayı gibi dizinin yayınlanması bekleniyor.

Abdülkadir Geylani Hazretleri karakterini kim oynayacak?

Hay Sultan dizisini merak edenler başrolde kimin oynadığını araştırıyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri karakterini Çetin Tekindor oynayacak. Koronavirüs salgını sebebiyle 74 yaşındaki sanatçı için sette özel önlemler alındı.

Hay Sultan dizisinde kimler oynayacak?

Hay Sultan dizisini izlemek isteyenler, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak diziyi merak edenler oyuncu listesini de araştırmaya başlayacak. Hay Sultan dizisinde Eşref karakterini Kerem Arslanoğlu, Mansur karakterini Kevork Malikyan, Sofya karakterini Gülper Özdemir ve Molla Faysal karakterini Cemal Toktaş oynayacak.

Abdülkadir Geylani kimdir?

Hay Sultan dizisinin yayınlanacağını öğrenenler Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kim olduğunu, hayatını araştırmaya başladı.

Abdülkadir Geylani 1077-1166 yılları arasında yaşayan bir alimdir. İslam filozofu olan Abdülkadir Geylani, Kadiriye tarikatının kurucusudur. Büyük Selçuklu döneminde yaşayan Abdülkadir Geylani küçük yaşta Bağdat'a gitti ve dönemin alimlerinden dersler aldı. Şafilik mezhebinden Hanbeli mezhebine geçti.

Abdülkadir Geylani'nin kurduğu Kadirilik tarikatı Mısır, Endülüs, Kuzey Afrika, Suriye, ırak ve Anadolu'ya yayıldı.