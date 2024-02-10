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Dünya Hawaii'de 5,7 büyüklüğünde deprem
Dünya

Hawaii'de 5,7 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2024-02-10 00:51:00 -
Hawaii'de 5,7 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Büyük Ada'da 5,7 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 36,8 kilometre altında gerçekleşti.

ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Büyük Ada'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 5,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün eyalete bağlı Büyük Ada'nın Pahala yerleşim biriminin 2 kilometre güneybatısı olduğu bildirildi.

Depremin yerin 36,8 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.


Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem nedeniyle "tsunami" beklenmediğini kaydetti. Deprem, merkezin yaklaşık 322 kilometre kuzeyindeki Oahu Adası'ndaki Honolulu'dan hissedildi.

Kaynak: AA
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