Havzan Sosyal Tesisi ve Çocuk Sokağı muhteşem bir törenle açıldı

Meram Belediyesi, ilçenin dört bir köşesine büyük yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. Fiziki belediyecilikte başarılı çalımalarıyla tüm Türkiye’de adından söz ettiren Meram Belediyesi, Sosyal ve kültürel alanda yaptığı yatırımlarla da göz dolduruyor. Bu çerçevede son olarak yapımı tamamlanan Havzan Sosyal Tesisi ve Konya’da bir ilk olan hemen yanıbaşındakiÇocuk Sokağı’nın açılışı için muhteşem bir tören düzenlendi. Havzan Mahallesi Mercanlı Sokak’ta yapımı gerçekleştirilen tesisin açılış programına AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mithat Büyükalim, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Tahir Özer, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Meram Kaymakamı Resul Çelik, İl Müdürleri, Ak Parti Meram İlçe Teşkilatı temsilcileri, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

BAŞKAN TORU, ÇOCUKLUK GÜNLERİNE DÖNDÜ

İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programdan önce Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Çocuk Sokağı’nda çocukluk günlerine döndü. Sokak’ta oynayan çocuklarla birlikte oyunlar oynayan Toru, onlara oyuncak ve çocuk oyunlarını anlatan kitap hediye etti. Başkan Toru daha sonra açılış programı için gelen misafirleri tek tek selamladı. Açılış programında ilk olarak kürsüye gelen Havzan Mahalle Muhtarı Muzaffer Gülsöz, mahallelerinin böyle güzel bir tesisi ve Çocuk Sokağını kazanmalarından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Mahallede yatırım yapılacak alanın dahi zorlukla bulunduğunu hatırlatan Gülsöz, buna rağmen Başkan Toru’nun özel ilgisi ile kazandırılan bu tesisin mahallelilerin birçok ihtiyacını karşılanabileceğini ifade etti ve Başkan Fatma Toru’ya teşekkür etti.

“MERAM SEVDALISI HERKESLE BİRLİKTE MERAM İÇİN SEFERBER OLDUK”

“Bugün burada Meram’a yeni bir eser kazandırmış olmanın kıvancıyla karşınızdayız” sözleriyle konuşmasına başlayan Meram Belediye Başkanı Fatma toru, göreve geldikleri günden bu yana Meram sevdalısı herkes ve her kurumla birlikte yatırımlar için seferber olduklarını ifade etti. Özverili çalışmalarının meyvelerini her geçen gün biraz daha fazla aldıklarını söyleyen Başkan Toru, “Meram’ın en büyük sorunu imar ve mülkiyet konularıyla başladık çalışmalarımıza. 60 mahallede imar revizyonunutamamladık. Herkesin çok zor olarak hatta başarılamaz olarak gördüğü bu revizyon programıyla Türkiye’de kentsel dönüşüm alanında ilkler arasına girdik. Kentsel dönüşümlerin 1. Etapları tamamlanarak ihale sürecine girdik’ diye konuştu. Ekim ayında iki kentsel dönüşümün inşaat yapım ihalesinin de yapılacağının müjdesini veren Başkan Toru, alt yapı ve asfaltlama çalışmalarında da Meram’ın önemli rekorlara imza attığını kaydetti. Başkan Toru asfaltlama noktasında 2016-2017 yıllarında rekorlar kırdık. 10 yıllık asfalt bu iki yıl içinde döküldü’ diye konuştu.

KONYA’DA BİR İLK; ÇOCUK SOKAĞI İLE ÇOCUKLAR SOKAĞA DÖNÜYOR!

Yatırımların ne denli fazla olursa olsun Meram ve Meramlıya hizmet sevdasında olanlara yetmeyeceğini ifade eden Başkan Toru, fiziki belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve spor yatırımlarına da büyük önem verdiklerini anımsattı. Bu yatırımların son örneği olarak Havzan Sosyal Tesisi ve Çocuk Sokağı’nın açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Toru, “Havzan Meram’ın en büyük mahallesi. Hızlı kentleşme nedeniyle yoğun bir yapılaşmanın olduğu bir bölge. Bu nedenle yatırım yapacak alan bulmakta bile zorlanıyorsunuz. Kamulaştırma ile Havzan Sosyal tesisinde 1500 m²’lik bir inşaat alanında tesisin planlamasını yaptık. Hızlı teknolojik gelişmeler sebebiyle evlere mahkum olan çocuklarımızı bu mahkumiyetten kurtarmak için güzel ve geniş bir oyun alanına sahip Çocuk Sokağı’nı hayata geçirdik. Çocuklarımızın motor ve psikolojik/ zihinsel ve bedensel gelişimleri için sokakta oynamalarının ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Bu yatırımda onlara hediyemiz. Sokağı trafiğe kapatıp kameralarla güvenli bir alan oluşturduk. Kadınlarımızın meclisi en altta ve bu sokağa bakıyor. Yani anne otururken çocuğunu kolaylıkla takip edebilecek. Rahat ve huzur içinde sohbetini gerçekleştirebilecek. Buradaki Çocuk Sokağı uygulamamız pilot bir çalışma. Hedefimiz park yapma ihtimalimizin olmadığı yerlerde bu uygulamayı yaygınlaştırmak” şeklinde konuştu.

MERAM, AYNI ZAMANDA AİLENİN VE GENÇLİĞİN DE YANINDA

Yoğun bir kültürel erozyon içinde, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgisayara cep telefonuna bağımlı hale gelen çocuklarımız için önemli olan bu yatırımla birlikte çocuklarımıza eski oyunları hatırlatmak ve o oyunları yeniden canlandırmak adına Harbanbiş Çocuk Oyunları kitabını dağıttıklarını da söyleyen Başkan Toru, Etnospor konfederasyonu yönetiminden yer alan biri olarak geleneksel oyunların araştırılması ve yaygınlaştırılması adına çalışmaların artırılmasına yönelik bir karar almıştık. Bu projede bu yönde atılmış bir adım oldu” dedi. Meram Belediyesinin aile ile yapısının korunması adına da önemli projelere imza attığını belirten Başkan Toru, Aile yapısının girdiği hızlı çözülmenin önünü alabilmek adına Meram Belediyesinin tüm tesislerinde evlilik öncesi ve sonrası psikolojik rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere protokole imza attıklarını hatırlattı. Bu tür eğitimlerin Havzan Sosyal Tesislerinde de hayata geçirileceğini söyleyen Toru, yine bu tesislerde bulunan Kariyer Merkezleriyle de vatandaşın yanında olduklarını ifade etti.

“GELECEĞİN MERAM’INI HEP BİRLİKTE, EL BİRLİĞİ İLE BAŞARDIK”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru konuşmasını şöyle sürdürdü ; “Sevdamız Meram diye yola çıktık. Gayretimiz hep Meram oldu. Meramda büyük bir aile olduk. Bu noktada Meram için her daim işbirliği içinde olduğumuz herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.Çünkü hiçbir başarı tek başına olamaz. Herkesin bu çorbada bir tuzu var. Sorunsuz bir Meram’ın temilini birlikte attık. Bugünden kurulan geleceğin Meram’ını birlikte başardık. Sizin desteğiniz bizim için çok önemliydi çünkü en büyük güç ve en büyük etken ‘Siz’ oldunuz. Meram bugün yeşil dokusuyla tarihiyle gönül erleriyle konuşuluyorsa bunu sizlerle birlikte ekip ruhuyla oluşturduk. Değişen dünyanın değişen belediyecilik adına sosyal belediyeciliğe önem verdik. Biz aynı zamanda öz eleştiri yapmayı hiçbir zaman ihmal de etmedik. İhtiyaçların her gün geliştiği dünyada her gün yeni projelerin peşinde olduk. Takip eden değil, takip edilen belediye olduk. İşte bu tesisler bu söylediklerimizi kendi lisanı halleriyle teyit ediyorlar.

“BU YATIRIMLARLA GELECEĞE ARTIK DAHA GÜVENLİ BAKIYORUZ”

Kentlerimizi iyileştirirken, güzelleştirirken ve güzel bir dünya inşa etmeye çalışırken insan faktörünün unutulmaması gerektiğini söyleyen Meram Kaymakamı Resul Çelik te kentleşmenin insan ve çevre ile uyumlu bir şekilde yürütülmesinin gerekliliğine işaret etti. Komşuluk dahil birçok değerin yok olduğunu ifade eden Çelik, ‘Değişimlerle birlikte çocuklarımızın hakkını gaspettik. Oyun oynama haklarını. Çocuk için sokak, hayata hazırlanma ve prova alanlarıdır. Bu nedenle bu tesis, insanı odağa alma gayretinde atılmış önemli bir adımdır” dedi. Son olarak kürsüye gelen Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise mahallede yaşayan biri olarak Havzan Sosyal Tesisinin önemli bir açığı kapattığını söyledi. Çocuk Sokağını, çocukların elinden aldığımız sokakları yeniden çocuklara verme adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiren Hasan Angı konuşmasını şöyle sürdürdü ; “Çocuklarımız sanal ortamda dünyadan habersizler. Sağlıksız bir oyun dönemindeler. Bugün ortaya konan Çocuk Sokağımızla geleceğe çok daha fazla umutla yürüyeceğiz. Hedefimiz, sağlıklı birey, huzurlu aile. Güçlü millet olma yolunda bu yolda yürüyoruz. Güçlü aile olmadan güçlü millet olmak mümkün değil. Tüm kamu kurumlarımız, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Konyadada belediyelerimiz şehri geleceğe taşımak için gayret gösteriyorlar. Milletimizde bizi takdir ediyor. Bu nedenle daha güçlü bir şekilde yolumuzda yürüyoruz” Konuşmaların ardından Havzan Sosyal Tesisi ve Konya’da bir ilk olan Çocuk Sokağı’nın açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyelerinin hep birlikte kestiği açılış kurdelasının ardından tesisin mimarlarına plaket verildi. Tesiste bulunan kütüphaneye ismi verilen Afrin Şehidi Nurullah Seçen’in Anne ve Babası Songül ve Sedat Seçen’e verilen plaket ve Türk bayrağı törenin en çok duygulandırdığı an oldu.