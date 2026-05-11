Sancaktepe'de CHP zulmü sınır tanımıyor! Milli değerlere savaş açan yönetim ecdat yadigarı anıtı yerle bir etti!

Birinci katında Selçuklu’nun çift başlı kartalı, ikinci katında Osmanlı tuğrası, tepesinde ise bağımsızlığımızın sembolü şanlı ay yıldızın bulunduğu anıtın enkaz haline getirilmesi, milli değerlere saldırı olarak yorumlandı.

Medeniyet değerlerimize ve kültürümüze yönelik bu düşmanca tavır, sadece tarih sevdamızı değil kamu malını da hedef aldı. Özellikle anıtın tepesindeki ay yıldıza yapılan saygısızlık, Türkiye Cumhuriyeti'nin kutsal değerlerine hakaret olarak nitelendirilirken, hiçbir açıklama yapılmadan yıkılan yapının maddi değeri üzerinden kamu malına zarar verildiği tescillendi. Simgeleri yıkarak köklü tarihimizi hafızalardan silebileceğini sanan CHP'li yönetimin bu "yıkım belediyeciliği", Sancaktepeli vatandaşların ve tarih sevdalılarının büyük tepkisini topladı.