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Havza’da ’THM Çocuk Korosu’ kuruldu

Samsun’un Havza ilçesinde kurulan Türk Halk Müziği (THM) Çocuk Korosu, ilk konserini vermenin hazırlıklarını yapıyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:29
Havza’da ’THM Çocuk Korosu’ kuruldu

Samsun’un Havza ilçesinde kurulan Türk Halk Müziği (THM) Çocuk Korosu, ilk konserini vermenin hazırlıklarını yapıyor.


Havza Kültür ve Sanat Derneği tarafından yaz tatilinde 06-12 yaş grupları arasında Havza THM Çocuk Korosu oluşturuldu. Dernek Başkanı ve koronun eğitmen-hocası Koral Yüksel, “Yaz aylarında çocuklarımıza yönelik koro çalışmalarımızı başlatacağımızı duyurduğumuzda fazla ilginin olmayacağını tahmin ediyordum. Ancak müracaatları alıp elemelere başladığımızda 120 çocuğumuzun aileleri ile geldiklerini görünce gerçekten mutlu olduk. Şu an 95 çocuğumuzla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaz tatillerinde olmasından dolayı bu sayı 45’e kadar düşebiliyor ama kadromuz 95 kişilik. Bu, Havza için büyük bir kadrodur” dedi.


Koro çalışmalarının tamamen gönüllülük esasına dayanarak ne velilerden ne de herhangi bir kurumdan ücret almadan sürdüğünü belirten Yüksel, “Biz burada çocuklarımıza bir kültür elçiliğine soyunduk. Bu parlak ışık saçan çocuklarımızın sokaklarda heba olmasını istemedik. Bize ait olmayan kültürlerle büyümelerini istemediğimiz için bu oluşumu kurduk. Havza Kültür ve Sanat Derneği olarak oluşturduk koromuzu. İlk işimiz çocuklarımızdan başlamaktı. Çünkü doğru eğitim almaları lazım, uzak kalmaları gereken birçok şey var, burada vakitlerini eğlenerek ve öğrenerek harcatarak çocuklara uzak kalmaları gereken şeylerden uzak tutuyoruz. Çocuklarımızla anlamlı bir günde konser programı gerçekleştirmek istiyoruz. Bu anlamlı gün 29 Ekim veya 23 Nisan olabilir” diye konuştu.


Koroya katılan 6-12 yaş gurubundaki çocuklardan bazıları güzel vakit geçirdiklerini, türküler öğrendiklerini, yeni dostluklar kurduklarını belirttiler.


Koro çalışmalarına katılan çocukların velileri ise yaz tatilinde çocuklarını bu sosyal ve kültürel çalışmaya gönderdiklerini, çocuklarının sosyal gelişiminden memnun olduklarını dile getirdiler.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 10:29
  1. kültür
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