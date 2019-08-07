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Havza’da bayram temizliği

Samsun’un Havza Belediyesince Kurban Bayramı nedeniyle ilçe genelinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:05
Havza’da bayram temizliği

Samsun’un Havza Belediyesince Kurban Bayramı nedeniyle ilçe genelinde temizlik çalışmaları devam ediyor.


Çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde bulunançöp konteynerleri ve çöp kamyonları yıkayarak dezenfekte edildi. Yapılan konteyner yıkamalarında güzel kokulu ilaçlama ile sıcak havalarda oluşabilecek pis kokunun önüne geçilmesi planlanıyor. Çalışmalarda bir süredir atıl vaziyette belediye garajında bekleyen ve yapılan yenileme çalışmaları ile köpüklü yıkma özelliği kazandırılan tanker kullanılıyor. Ayrıca temizlik çalışmaları kapsamında günlük olarak kurban pazarı da pazar sonrası temizleniyor.



“Kötü kokuları önlüyoruz”


Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, her zaman vatandaşın sağlığını düşündüklerini belirterek, “İlçemizde bulunan bütün çöp konteynerlerimizi ve kamyonlarımız özel ilaçlarla dezenfekte ediyoruz. Kullandığımız kimyasallarla çöp konteynerlerindeki sinek oluşumu önleniyor ve ayrıca kullandığımız parfümlerle konteynerlere güzel bir koku bırakıyoruz.Bu uygulama ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, dezenfekte işlemi ile kötü koku ve bakteri oluşumunun önüne geçiyor. Kurban Bayramı öncesi ve bayram boyunca temizlik hizmetleri müdürlüğümüz ilçede nahoş görüntülerin önüne geçmek için görevinin başında olacak” dedi.



“İlçemize hizmet gayretindeyiz”


Yıkama çalışmalarında bir süredir atıl vaziyette belediye garajında bekleyen ve takılan aparatlar ile yıkama özelliği kazandırılan tankerin kullanıldığını da kaydeden Özdemir, “Elimizdeki kaynakları en verimli şekilde kullanarak ilçemize hizmet gayretindeyiz. Bu maksat ile bir süredir kullanılmayan tankeri atölyemizde revize ederek aktif hale getirdik” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:05
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