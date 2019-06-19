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Havuz keyfiniz zehir olmasın

Ankara Medicana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:45
Havuz keyfiniz zehir olmasın

Ankara Medicana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Canset Aydın, havuzların neden olduğu kulak enfeksiyonlarına dikkat çekerek, havuz temizliğine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.


Havaların ısınmasıyla birlikte sıcaktan bunalanlar soluğu havuzlarda alıyor. Uzmanlar ise hijyenik olmayan havuzların enfeksiyonlara yol açabileceği konusunda vatandaşları uyarıyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Canset Aydın, havuzların yaygın olarak kulak enfeksiyonlarına sebep olduklarını belirterek, hastaların genellikle dış kulak yolu iltihabı ile hastaneye geldiklerini söyledi. Hastaların enfeksiyona bağlı olarak kulakta ağrı, akıntı ve dış kulak yolundaki şişmeye bağlı işitme kaybı şikayetleriyle hastaneye geldiğini vurgulayan Aydın, bu ağrının basit bir ağrı olmadığının altını çizerek, ”Gerçekten hastanın hayattan bezdirecek kadar ağrısı oluyor. Hatta hastalar basit bir dış kulak yolu iltihabı olduklarına inanmıyorlar” diye konuştu.


Hastalarda dış kulak enfeksiyonuna ek olarak orta kulak enfeksiyonunun da görülebildiğini söyleyen Aydın, “Havuzda dalan kişilerde enfeksiyon kulakla burun arasındaki östaki yolundan orta kulağa geçebiliyor. Ya da dış kulak yolunda halk arasında kir dediğimiz, kulağın kendi ürettiği maddenin dalmaya bağlı olarak şişmesiyle hastalarımız işitme kaybıyla ve ağrıyla bize gelebiliyorlar. Bizim en çok korktuğumuz şey ise çok ağrılı olması sebebiyle dış kulak yolu enfeksiyonu” şeklinde konuştu.


Enfeksiyonları önlemek için havuzların temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, gözle çok anlaşılmasa da havuza giren insan sayısına, havuzun içinde bariz kir olmamasına dikkat edilmesi ve temizliğine önem gösteren müesseselerin havuzlarına girilmesi gerektiğini kaydetti. Çocukların kulak zarında delik de olabildiğini belirten Aydın, çocukların kulaklarını korumak amacıyla tüp taktıklarını belirtti. Geçmişte kulak enfeksiyonu meydana gelen kişilerin daha dikkatli olması gerektiği bilgisini veren Aydın, “Bu kişilerin kulağını koruyarak havuza girmesi ve içine su kaçmamasına özen göstermesi gerekiyor. Dalmayı çok seviyorsanız, havuzlara tıpa gibi kulağı koruyacak şeylerle girmenize özen göstermeniz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 10:45
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