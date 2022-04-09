Havuç suyu ne işe yarar? Havuç suyunun 8 mükemmel faydası

Havuç çok fazla tüketilen besinlerin başında gelir. Havuç, muhteşem bir A vitamini kaynağıdır. Havucu, düzenli olarak tüketiyorsanız A vitamini sorunu yaşayacağınızı zannetmiyoruz. Yemek ve salatalar yanında aperatif yiyecek olarak tüketildiğinden, tüketimi kolay olan besin kaynakları arasındadır.

Bir porsiyon doğranmış havuçta ortalama % 10 K vitamini, % 6 C vitamini ve % 2 kalsiyum bulunur. Yüksek miktarda A vitamini içerir. A vitamini karaciğer için çok faydalıdır, içerdiği diğer besinler aynı zamanda göz ve kemik sağlığına faydalı olduğu bilinmektedir. B6 vitamini, bakır, folik asit, tiamin ve magnezyum içermektedir. Zengin mineral ve besin kaynaklarından dolayı aşırı şekilde tüketilmemesi gerekir.

Havuç Suyunun Faydaları

1. Metabolizmayı Hızlandırır

Havuç suyu, düşük kalorili ve doyurucu olması nedeniyle daha hızlı kilo vermenize yardımcı olabilir.

Havuç suyu safra salgısını arttırarak, metabolizmayı hızlandırır. Safra, yağı parçalayan bir sıvıdır. 2006 tarihli bir çalışmaya göre, safra akışındaki artış, metabolizmayı ve kilo vermeyi hızlandırmıştır.

2. Görmeyi Keskinleştirir

Havuç yemenin gözler için iyi olduğunu mutlaka duymuşsunuzdur. Bu iddia gerçekten de doğrudur, çünkü bilimsel gerçeklere dayanmaktadır. Havuç suyu en güçlü antioksidanlardan biri olan beta-karoten (bir A vitamini türü) açısından zengin bir kaynaktır.

A vitamini gözün yüzeyini korumaya yardımcı olur ve görmeyi keskinleştirir. Havuç suyu içmek makula dejenarasyonu, katarakt ve görme kaybı gibi çeşitli göz sorunlarından koruyabilir. Havuç ayrıca ışığın göze zarar vermesini önleyen bir antioksidan olan lutein içerir.

3. Cilt Hastalıklarını İyileştirebilir

Döküntü veya sedef hastalığı gibi cilt sorunlarınız varsa, beslenme düzeninize havuç suyu ekleyerek cildinizin görünümünü iyileştirebilirsiniz. Havuç iyileştirici özelliklere sahip C vitamini içerir. Cilt yaralanmaları ve travmaların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur. Havuçtaki beta-karoten, aynı zamanda iyileşme sürecini hızlandıran deri iltihaplanmasını da azaltır.

4. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Soğuk algınlığı ya da grip, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda daha fazla görülen sağlık sorunlarıdır. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek ve vücudunuzun enfeksiyonlara karşı savaşmasına yardımcı olmak için havuç suyu içebilirsiniz.

Havuç, vücudunuzun serbest radikallerle, hücre hasarlarıyla ve iltihapla savaşmasına yardımcı olan antioksidanlar içerir. Havuç suyundaki C vitamini, bağışıklık sisteminizi destekleyerek soğuk algınlığı ve grip mevsimini çok az etkilenerek geçirmenize yardımcı olur.

5. Kanser Riskini Azaltır

Kanser, hücrelerin kontrolsüz şekilde büyümesi ve çoğalması sonucu gelişen bir hastalıktır. Antioksidanlar hücre hasarını önlemeye yardımcı olduğundan, havuç suyu çeşitli kanser türlerine karşı koruma sağlayabilir.

Genç erkekler üzerinde yapılan bir çalışma, beta-karoten bakımından zengin bir diyetin prostat kanserine karşı koruma sunabileceğini göstermiştir.

6. Kolesterolü Düşürür

Kolesterolü kontrol etmekte güçlük çekiyorsanız veya kolesterolü ilaçsız kontrol etmek istiyorsanız, diyetinize havuç suyu eklemeyi düşünün. Havuç suyu, mükemmel bir potasyum kaynağı olarak sağlıklı kolesterol seviyesini korumanıza yardımcı olur. Kolesterolü düşürmek, kalp hastalığı ve felç riskini azaltır.

7. Sağlıklı Bir Hamilelik Geçirmenizi Sağlar

Havuç suyu yüksek miktarda kalsiyum, folat, potasyum, magnezyum ve A vitamini içerdiğinden, hamilik ve hamilelik sonrasında oldukça faydalıdır. Kalsiyum, anne karnındaki bebeğin güçlü kemikler ve kıkırdak geliştirmesine yardımcı olurken, folat doğum kusurlarını önler. Sağlık otoriteleri, hamile ve emziren kadınların günde 1000 miligram kalsiyuma ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

Havuç suyundaki C vitamini ve A vitamini, hamilelikte güçlü antioksidanlar olarak görev yapar. Bu vitaminler hem anne hem de bebeği serbest radikallerden korur ve bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyon riskini azaltır.

8. Beyin Fonksiyonlarını Güçlendirir

Havuç suyundaki beta-karoten, bilişsel işlevi arttırabilir ve yaşa bağlı hafıza problemleri ve bunama riskini azaltabilir. Oksidatif stres, beyin hücresi hasarına bağlıdır ve beyin ve sinir hücreleri yeniden üretilmemesi sonucu ortaya çıkar. Havuçta bulunan beta-karoten, beyin fonksiyonlarını güçlendirebilir ve hafızayı geliştirebilir.

Havuç suyunun faydaları yukarıda yazılanlarla sınırlı değildir. Daha birçok faydası olan bu harika sebzeyi, sonbahar ve kış ayları boyunca sofranızdan ve meyve saati menüsünden eksik etmemeye gayret gösterin.

Makinesiz havuç suyu nasıl yapılır?

Gerekli olan malzemeler 200 gram havuç ve 200 ml su

Havuçları temizleyin ve ince dilimler halinde kesin. Blender içine havuçları ekleyin ve suyu ilave edin. Karışımı doyuruncaya kadar karıştırın ve süzgü yardımı ile süzdükten sonra servis yapın. Havuç hamurunu hava geçirmez kapta veya bir torbada saklayın belki daha sonra tariflerde ve içeceklerde kullanmanı için derin dondurucuda bekletiyoruz.