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Havuç suyu ağız kokusuna iyi geliyor

. Tokun da açın da derdi olabilir ağız kokusu. Yani ünlü deyişle; kiminin “açlıktan kokar nefesi” horlanır, kiminin tokluktan kokar tiksindirir! Açların karnını doyurmak meseleyi halleder. Toklara ise bazı tavsiyeler var!

24 Aralık 2018 Pazartesi 18:21
Havuç suyu ağız kokusuna iyi geliyor


Ağızdaki koku, sadece ağızda oluşan hidrojen sülfürden kaynaklanmaz. Bazı kokular 24 saat boyunca kanda kalabiliyor

Sarmısak, soğan, çiğ köfte, balıklar ve bazı peynirler ağız kokusu yapar. Bazı kokular 24 saat boyunca kanda kalabiliyor. Onun için dengeli beslenmek gerekir bir.. İkincisi bazı meyve ve sebzelerden yardım alınabilir.

Mesela, elma, havuç suyu, havuç, nane filizleri, tarçın, limon, maydonoz, biberiye.. Bunlar, nefesi tazelemekte, ağızda bulunan bakteriyi yok etmektedir.

Bazı baharatlar ağızda koku yaparken bazıları da kokunun giderilmesini sağlar. Mesela anason, kakule, kişniş, rezene bunlardandır.

Şimdi geliyoruz büyük süprize. Hemen hemen bal, zeytin ve zeytinyağı kadar değerli bir sağlık besini olan yoğurt ağız kokusu için de birebirdir. Günde bir veya iki kere yiyeceğiniz yarım kap yoğurt ağız içerisindeki hidrojen sulfüt kokusunu yok etmeye yardımcı olur. Zaten ağzımızın içini çürük yumurta gibi kokutan da zaten hidrojen sülfüttür.

 

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 20:10
  1. ağız kokusu
  2. ağız kokusu nasıl geçer

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