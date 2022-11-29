Havuç reçeli nefis! Havuç reçeli yapımı: Sade, şekersiz, Limonlu havuç reçeli tarifi nasıl yapılır? Havuç reçeli faydaları

Havuç Reçeli (Aromalı) Tarifi İçin Malzemeler

1 kg havuç

1 kg + 1 su bardağı şeker

1 su bardağı portakal suyu

1 adet portakal kabuğu rendesi

1 adet çubuk tarçın

8-9 tane karanfil

Yarım limon suyu

2 su bardağı su

Havuç Reçeli (Aromalı) Tarifi Nasıl Yapılır?

Havuçları rendeleyin.

Üzerine şekeri, suyu, portakal suyunu, portakal kabuğunun rendesini ekleyip karıştırın.

2 saat kadar üzeri kapalı bir şekilde bekletin.

Çubuk tarçın ve karanfilleri ekleyip, ocağa alın.

Kısık ateşte, 1 saat kadar havuçlar yumuşayıp özleşene kadar pişirin.

Kıvam bulan reçelinize, limon suyunu ekleyin ve bir iki taşım kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Üzeri kapalı bir şekilde, soğumaya (demlenmeye) bırakın.

İçerisindeki tarçın ve karanfilleri çıkarın ve kavanozlara pay edin.

Bu ölçülerle, resimdeki kadar reçel çıktı. Maşallah çok bereketli oldu.

Umarım denersiniz, muhteşem bir tadı var.

Limonlu havuç reçeli

Malzemeler

1 kg. taze havuç

4 su bardağı beyaz şeker

¼ su bardağı limon suyu

2 çorba kaşığı kalın tuz

1 adet çubuk tarçın

12 adet karanfil

Havuç Reçeli Nasıl Yapılır?

Havuç reçeli tarifi, mevsiminde yetişen havuçlarla yapılan, enfes lezzette ve sağlıklı olan reçel tarifleri arasında yer alır. Havuçtan da reçel olur mu demeyin size vereceğimiz havuç reçeli tarifinden sonra sizde tadını unutamayacak, bir daha hep havuç reçeli yapmak isteyeceksiniz. Peki, havuç reçeli nasıl yapılır? İşte havuç reçeli tarifi...

1. adım: Havuçları çok iyi yıkayın ve daha sonra soyun. Sonra onları küçük parçalara ve dilimlere ayırın.

2. adım: Havucu derin bir sos kabına koyun ve şekeri, limon suyu ve tuzu ilave edin. Karışımın herhangi bir ısı almadan iyice karışmasını sağlayın.

3. adım: Çok ince bir katman halindeki beze tarçın çubuğunu ve karanfilleri yerleştirin. Daha sonra sos kalıbına koyduğunuz karışımın içerisine koyun.

4. adım: Sos tenceresinin kapağını kapatarak 1 gece boyunca dolapta bekletin.

5. adım: Ertesi sabah içerisine ½ su bardağı su ilave ederek kısık ateşte kaynatın.

6. adım: Havuçlar parlak hale gelinceye kadar 40 dk boyunca orta ateşte kaynatın.

Son adım: Steril kavanozlar içerisine reçellerinizi dökerek, ışık almayan bir yerde bekletebilirsiniz.

Reçelin kıvam aldığını nasıl anlarız?

Dondurucuya bir tabak koyun ve yeterince soğuk oluncaya kadar bekleyin, bir kaşık sıcak reçeli alın ve soğuk tabağa yerleştirin. Bir dakika için dondurucuya geri koyun ve sonra çıkarın. Parmağınızı değdirdiğinizde reçelde parmak izi oluşuyorsa, havuç reçeliniz kavanozlara yerleştirecek kıvama gelmiş demektir. Afiyet olsun.

Şekersiz reçel nasıl yapılıyor?

Şekersiz Çilek Reçeli Tarifi Nasıl Yapılır?

Hurmaların çekirdeklerini çıkarın.

Çekirdekleri çıkarılmış hurma ve kuru üzümleri bir kabın içine alın.

10-15 dakika bekleterek yumuşamalarını sağlayın.

Yumuşadıklarında suyla birlikte blenderdan geçirin.

Çileklerin yeşil saplarını çıkarın.

Reçel yapımında şeker yerine ne kullanılır?

Özellikle diyabet sorunu olanlar bu reçeli gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Çünkü içeriğinde işlenmiş şeker yok, bunun yerine doğal elma suyu ve pekmez var. O kadar lezzetli oluyor ki şeker tüketmesinde sakınca olmayanlar bile bu reçele bayılacak.

Afiyet, bal, şeker olsun.

Oktay ustadan havuç reçeli nasıl yapılır?

Hazırlanışı : 1 kg havucun kabukarını soyun. Havuçları rendeleyin. Tencereye rendelenmiş havuçları ilave edin.2 adetportakal,2 greyfurt sıkın.Tencereye havuçların üzerine portakal suyu ve greyfurt suyunu ilave edin. Üzerine 2 adet elmayı rendeleyin.

Havuç Reçeli Faydaları

Havuç ve havuç suyu az kalori içermesine rağmen besleyicidir. ...

Karaciğer fonksiyonlarının korunmasında, sindirim sistemi üzerinde oldukça etkilidir.

Havuç Reçeli Cildi canlandırır, güzelleştirir.

Yaşlanmaya bağlı oluşan ağrı ve sızıları havuç suyu içerek azaltabilirsiniz.

Havucun faydalarından bebeklerinizde faydalansın işte kolay havuç reçeli tarifi bebekleriniz için...

Bebekler İçin Havuç Tarator Tarifi İçin Malzemeler

2 adet havuç

6 yemek kaşığı ev yoğurdu

1 diş sarımsak

Zeytinyağ

Bebekler İçin Havuç Tarator Tarifi Nasıl Yapılır?

Havuçları rendenin en küçük tarafıyla rendeleyip 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağında kavuruyoruz.

Pişmesine yakın rendelenmiş sarımsağı da ekleyip güzelce kavuruyoruz. Bu karışım soğuduktan sonra yoğurdu ekleyip karıştırıyoruz. Bebislerimize afiyetle yediriyoruz

Havuç Reçeli Tarifi Nasıl Yapılır? sade havuç reçeli nasıl yapılır?

3 su bardağı şekeri 1 su bardağı su ile tencereye alın.

Havuçları soyup rendenin geniş delikli tarafıyla rendeleyin.

Kısık ateşte ağır ağır karıştırarak 15 dakika daha pişirin.

Sıcakken kavanoza aldığınız reçelin ağzını sıkıca kapatın.

Kaç çesit reçel var? Çok fazla çeşit vardır. İşte en çok sevilen reçeller...

Ne reçeli olduğundansa evde yapılanının makbul sayıldığını düşünsek de; Enteresan meyve, sebze ve bitkilerden yapılan reçeller var.

“Çilek reçeli, ayva reçeli, vişne reçeli, armut reçeli, kiraz reçeli, böğürtlen reçeli, armut reçeli, şeftali reçeli, domates reçeli, patlıcan reçeli, portakal reçeli, ceviz reçeli, karpuz reçeli, gül reçeli, süt reçeli, nane reçeli, limon reçeli, acı biber reçeli, soğan reçeli, havuç reçeli” gibi daha pek çok reçel....