Havsa Belediye başkanından ETB’ye ziyaret

Havsa Belediye Başkanı Av. Aydın Balkan, Edirne Ticaret Borsası’nı (ETB) ziyaret etti.

Ziyaret programında; ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Meclis Başkanı Fedai Canım, Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Kasap, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Göktaş, Meclis Üyeleri Zafer Bahşi, Ahmet Demircan, Selman Astürk ve Oğuz Kurban hazır bulundu.

Hasat sezonu geride kalan kanola ve buğday ürünleri ile hasat sezonu içerisinde olduğumuz ayçiçeğine ait ekiliş ve üretim durumlarının yanında piyasa koşulları hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Hububat ve yağlı tohumlar üretiminin yanında canlı hayvan üretim ve ticaretinin de ön planda olduğu Havsa’da, Belediye Başkanlığı tarafından işletilmekte olan mevcut hayvan pazarında yapılacak altyapı ve iyileştirme çalışmaları hakkında Havsa Belediye Başkanı Av. Aydın Balkan tarafından detaylı bilgiler aktarılarak görüş alışverişinde bulunuldu.