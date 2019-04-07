Havran’da liseliler kansere dikkat çekmek için yürüdü

Havran ilçesinde, Havran Anadolu Lisesi öğrencileri, kanser hastalığına dikkat çekmek için yürüdü. Belediye önünde toplanan 9. sınıf öğrencileri, okul müdürü Hikmet Uyan ve öğretmenlerinin öncülüğünde Temaşalık Mahallesi’ne kadar ellerinde pankartlarla yürürken, kanser hastalığına dikkat çekti.

Havran İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kanser Haftası kapsamında çok sayıda broşür dağıtırken, Havran Anadolu Lisesi öğrencileri de kansere karşı duyarlılık oluşturmak için yürüyüş düzenledi. Okul müdürü Hikmet Uyan ve öğretmenlerinin öncülüğünde Belediye önünde toplanan öğrenciler, kırsal Temaşalık Mahallesi’ne kadar 2 kilometre yürüdü. Yürüyüşe katılan öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden müdür Hikmet Uyan, “Sağlıklı hayat düzeni ve taramalarla önüne geçilebilen kanser hastalığına karşı toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak adına öğrencilerimizle birlikte Temaşalık Mahallesi’ne kadar yürüdük. Yaygın kanser türlerinin en az üçte birinin daha sağlıklı bir beslenme biçiminin seçilmesi, tütün ürünlerinden uzak durulması, fiziksel aktivitenin artırılması ve alkol kullanımının ortadan kaldırılmasıyla önlenebileceği biliniyor. Biyoloji ve kimya öğretmenlerimizle birlikte öğrencilerimizle yürürken, attığımız sloganlarla ve dağıtılan broşürlerle kansere dikkat çektik. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi bu duyarlı çalışmalarından dolayı kutluyorum” dedi.