Havran bu kış doğalgazı kullanmaya başlayacak

Balıkesir’in Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy AKSA Balıkesir Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından Kavaklı bölgesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Ersoy Aksa Balıkesir Doğalgaz İşletme Müdürü Levent Üstüner’den yatırımlar hakkında bilgi aldı. Firma yetkilisi Levent Üstüner, “Havran deresinin altından 200 metre civarında yatay sondaj yapılarak çevreye ağaçlara zarar vermeden imalatın ilk etabı tamamlanacak” dedi.

Üstüner, “Havran İlçesinde bu kış doğalgaz kullanılabilmesi için çalışmalara başlandı. Start verilen Doğalgaz alt yapı çalışmasının ilk etabında Havran deresinin altından yatay sondaj ile Doğalgaz hattının geçirilmesi ve ilçeye gaz arzını sağlayacak doğalgaz şehir giriş istasyonunun yapılması bulunmaktadır. İkinci etap çalışmalarında ise Tekke mahallesinin tamamında Doğalgaz alt yapı kazı çalışmalarına başlanacaktır. Havran İlçesinin bu kış gaz kullanılabilmesi yönünde çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürmekteyiz” dedi.

Başkan Emin Ersoy Enerji bakana, milletvekillerine, büyükşehir belediye başkanına, firma yetkililerine ve çalışan personele hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.