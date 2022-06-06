Havlayan köpekten korkarak kaçan çocuğa otomobil çarptı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde site bahçesinde köpeğin havlaması üzerine korkarak kaçan çocuğa araba çarptı.
Tekirdağ’da site bahçesinde köpeğin havlaması üzerine kaçan çocuğa araba çarptı.
Olay, Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibi tarafından salınan köpek, site bahçesine giren çocuklara havladı. Korkudan can havliyle kaçan çocuklardan birine yoldan geçen otomobil çarptı.
Site sakinleri köpeğin salınmasına tepki gösterdi
Talihsiz çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken site sakinleri köpeğin salınmasına tepki gösterdi. Ayrıca, sahibi tarafından salınan köpeğin vatandaşları korkuttuğu belirtilerek sahibine gerekli uyarının yapılması istendi.