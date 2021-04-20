HAVELSAN’ın Keskin Nişancı Simülatörü Isparta Dağ Komando Okul’unda kullanılacak

Simülatör sayesinde keskin nişancı temel eğitimleri çok daha kolay ve maliyet etkin şekilde gerçekleştirilebilecek. Atış eğitimleri şu anda 500-600 metrelik mesafelerde icra edilebiliyor. Keskin nişancı eğitimleri için ise çok daha uzun mesafelerde ve geniş bir alanda (2-5 kilometrekare) güvenlik çemberi oluşturulması gerekiyor. Keskin Nişancı Simülatörü bu ihtiyacı karşılayarak gerçek silah ve ekipmanla istenilen senaryolarda güvenli bir eğitim yapılabilmesine olanak veriyor.