HAVELSAN’ın Keskin Nişancı Simülatörü Isparta Dağ Komando Okul’unda kullanılacak
HAVELSAN tarafından geliştirilen, güvenlik güçlerinin görüşleri ve önerileriyle etkinliği arttırılan Keskin Nişancı Simülatörü ilk olarak Isparta Dağ Komando Okulu’nda hizmete girecek.
Simülatör sayesinde keskin nişancı temel eğitimleri çok daha kolay ve maliyet etkin şekilde gerçekleştirilebilecek. Atış eğitimleri şu anda 500-600 metrelik mesafelerde icra edilebiliyor. Keskin nişancı eğitimleri için ise çok daha uzun mesafelerde ve geniş bir alanda (2-5 kilometrekare) güvenlik çemberi oluşturulması gerekiyor. Keskin Nişancı Simülatörü bu ihtiyacı karşılayarak gerçek silah ve ekipmanla istenilen senaryolarda güvenli bir eğitim yapılabilmesine olanak veriyor.