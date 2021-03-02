HAVELSAN’dan önemli imkân

Algoritmayla eSaat uygulamasını kullanan hastaların nefes, uyku düzeni, kalp sinyalleri gibi verileri takip ediliyor ve 1 metrenin altında hassasiyetle belirlenen konumu sayesinde sorun çıktığında hastaya hızla ulaşılması sağlanıyor. Bluetooth Low Energy (BLE) teknolojilerinin kullanılarak geliştirilen algoritma, 2016 yılında başlayan ve 3 ülkeden birçok şirketin yer aldığı eWatch (eSaat) Projesi’nin en inovatif yönü seçilmişti. Proje, doktorlara erişimi de kolay kılacak. Hastanede veya hastane dışında hastaları takip edecek doktor ile hemşireler, sağlık sektöründe aktif olan isimler, akademik araştırmacılar ve potansiyel iş ortakları proje sonunda ortaya çıkacak ürünlerden yararlanabilecek.