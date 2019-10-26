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HAVELSAN, NATO ihalelerine katılacak

HAVELSAN, NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı ile imzaladığı iş birliği anlaşması çerçevesinde teşkilatın teknoloji ihalelerine katılabilecek.

26 Ekim 2019 Cumartesi 11:39
HAVELSAN, NATO ihalelerine katılacak

HAVELSAN, NATOMuhabereve Bilgi Ajansı (NCIA) ile iş birliği anlaşması imzalayarak, teşkilatın teknoloji ihalelerinde teklif verebilecek firmalar arasına girdi.

Belçika'nın Mons kentinde geçen ay yapılan 2019 NATO Bilgi Güvenliği Sempozyumu'nda imzalanan anlaşma HAVELSAN'a uluslararası alanda yeni bir ihracat kapısı araladı.

Şirket, NCIA ile imzaladığı "Siber Güvenlik İş Birliği Anlaşması" ile NATO'nun teknoloji ihalelerinde teklif verebilecek 23'üncü firma oldu. Böylece, Türkiye'den söz konusu anlaşmayı imzalayan ilk Türk firması unvanını alan HAVELSAN, pazarını daha da genişletme imkanı yakaladı.

Anlaşmaya göre, siber tehditlere ilişkin sınıflandırılmamış teknik bilgiler karşılıklı hızlı ve erken şekilde paylaşılacak. Söz konusu bilgiler, NATO'nun siber güvenliğini güçlendirmek için NCIA'nın 7/24 tespit ve önleme süreçlerine entegre edilecek. NCIA ve HAVELSAN arasında ağ bağlantılarını ve sistemlerini korumak amacıyla siber güvenlik bilgi paylaşımı da gerçekleştirilecek.

HAVELSAN, anlaşmayla siber güvenlik yeteneklerini geliştirerek, ittifakın siber saldırılara karşı korunmasında önemli bir rol üstlenmiş olacak.

"Var olan ürünlerimizle yarışa giriyoruz"

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, AA muhabirine, Türkiye'nin NATO bütçesine katkı sağlayan en önemli ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Bu katkıyla NATO bünyesinde birçok proje yürütüldüğünü belirten Atalay, "Biz bir teknoloji firması olarak bu projelerde yer almak istiyoruz. Bunun arayışı içindeydik. Yönetimimizde bu konuyla ilgili bir kararlılık var. Yaptığımız anlaşmayı bu çerçevede değerlendirmek lazım." dedi.

Anlaşmanın HAVELSAN'ın pazarını genişletmesi bakımından önem taşıdığına dikkati çeken Atalay, şöyle konuştu:

"Biz var olan ürünlerimizle bu yarışa giriyoruz. Bu sırada onların ihtiyaçlarını daha iyi öğreneceğiz ve ürünlerimize daha iyi yansıtıyor olacağız. Anlaşmanın bize esas faydası pazarımızı genişletmiş olması. Yakın zamana kadar hedeflerimiz arasında olmayan yeni bir pazar oluşuyor. HAVELSAN, NATO'nun onaylı teknolojik tedarikçi firmalarına göre hem fiyat hem kalite hem de performans olarak daha iyi. Düzenlenen ihaleleri diğer firmalardan daha iyi teklifler sunarak almaya çalışacağız."

"NATO'nun fırsatlarından istifade edilecek"

HAVELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Aksöz de imzalanan anlaşmaya uzanan sürecin NCIA Genel Müdürü Kevin Scheid'in haziran ayında Türkiye'yi ziyaret etmesiyle başladığını bildirdi.

Ziyaret vesilesiyle şirketi anlatma fırsatı bulduklarını vurgulayan Aksöz, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki amacımız, siber güvenlik alanındaki çözümlerle karşılıklı iş birliğini geliştirmek. NATO'nun bundan sonraki bilgi sistem ve teknoloji altyapısındaki faaliyetlerde görünürlüğümüzü artırmayı, oradaki fırsatlardan istifade ederek ülkemize hem ihracat yönünde katkı sağlamayı hem de NATO içindeki diğer ülkelere de kendimizi göstermeyi hedefliyoruz. Bu anlaşma ürünlerimizi göstermek ve faaliyetlerimizi anlatmak açısından iyi oldu."  

 

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 11:39
  1. Ahmet Hamdi Atalay
  2. HAVELSAN
  3. Muharebe ve Bilgi Ajansı arasında Siber Güvenlik İş Birliği Anlaşması
  4. NCIA
  5. Yüksel Aksöz
  6. Anadolu Ajansı

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