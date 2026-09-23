HAVELSAN Başkanı Mantar: Savunma sanayii ihracatımız son 5 yılda yüzde 122 arttı

İstanbul Esenyurt Üniversitesi'nin 2026-2027 akademik yılı açılış dersini, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü ve HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hacı Ali Mantar verdi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki törende “Millî Teknoloji Hamlesi'nde Savunma Sanayisinin Rolü” konulu dersi anlatan Mantar, Türkiye'nin savunma sanayii ihracatının son 5 yılda yüzde 122 arttığını söyledi.

Mantar, Türkiye'deki artışı Avrupa'daki ithalat verisiyle birlikte aktardı: “Son 5 yılda baktığımızda yine Avrupa'daki savunma sanayisindeki ithalat oranı yüzde 210 artarken bizim de ihracatımız yüzde 122 artmıştır.”

“Silahlanmada yüzde 9,2 artış var”

Dünyadaki silahlanma eğilimini de değerlendiren Mantar, “Stockholm Dünya Barış Enstitüsü'nün verilerine göre son 5 yılda dünyada ortalama hacimsel olarak, sadece nakit olarak değil, silahlanmada yüzde 9,2 artış var” dedi.

Teknolojinin ülkelerin stratejik ve diplomatik gücünü etkileyen unsurlardan biri hâline geldiğini anlatan Mantar şöyle konuştu: “Teknoloji caydırıcı ve sahadaki etkisi bakımından ülkelerin stratejik ve diplomatik üstünlüğünü doğrudan etkiler hâle gelmiştir. Teknoloji önemlidir, ekonomi önemlidir ama bunun yanında vicdan da önemlidir.”

Türkiye'nin lazer silahı geliştiren ülkeler arasında bulunduğunu aktaran Mantar, savunma sanayisinde teknolojik ve bilimsel kapasitenin artırılması gerektiğini söyledi.

“Aslında bir devlet politikamız”

Millî Teknoloji Hamlesi'nin yalnızca teknolojik bir atılım olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Mantar, “Millî Teknoloji Hamlesi'ni böyle bir sadece teknolojik atılım olarak düşünmemek lazım, aslında bir devlet politikamız” diye konuştu. Hamlenin amacını ise “Türkiye'nin küresel düzeyde söz sahibi, refah seviyesi yüksek ve tam bağımsız bir toplum olabilmesi için başlatılan ulusal teknoloji ve üretim seferberliği” sözleriyle tanımladı.

Törene İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özyurt, Esenyurt Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer ile akademik personel ve öğrenciler katıldı.

“İlçe adıyla kurulup da ilçede faaliyet gösteren tek üniversiteyiz”

Mütevelli Heyet Başkanı Orhan Özyurt, “Esenyurt'ta, biz Türkiye'de ilçe adıyla kurulup da ilçede faaliyet gösteren tek üniversiteyiz” dedi. Özyurt, öğrenci profiline ilişkin “Aşağı yukarı öğrencilerimizin yüzde 30'u, toplam öğrencilerimizin de yüzde 53'ü bölgemizden, Esenyurt ve Esenyurt çevresindeki öğrencilerimiz” bilgisini verdi.

Öğrencilerini mesleki yeterliliğin yanı sıra dürüst, vatanına, milletine ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmeye önem verdiklerini vurgulayan Özyurt; Gastronomi ve Aşçılık Bölümü'nün uluslararası yarışmalardaki derecelerini, BESYO'daki Avrupa ve dünya şampiyonu öğrencileri, TÜBİTAK ve TEKNOFEST'te kabul edilen projeleri örnek gösterdi. Özyurt, “TEKNOFEST'te bu sene iddialıyız. Epey bir takım kurduk” ifadesini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, yeni dönem hazırlıklarını hocalarla birlikte yaz boyunca tamamladıklarını söyledi. Açılış dersinin başta Mühendislik Fakültesi öğrencileri olmak üzere gençlere güzel bir perspektif sunacağını düşündüğünü belirten Özdemir, 2026-2027 akademik yılının üniversite, Esenyurt, İstanbul ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

Tören, konuşmaların ardından sona erdi.