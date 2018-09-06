Havayolu taşımacılığında bir ilk!

IATA’dan yapılan açıklamaya göre, yolcu sayısı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 7,3, kargo taşımacılığı ise yüzde 9,9 artış kaydetti. Böylece, geçen yıl yolcu sayısı ilk defa 4 milyarı aşarak 4 milyar 100 milyona ulaştı.

En fazla yolcu Asya-Pasifik bölgesinde taşınırken, yolcu talebi yüzde 10,6 artarak, 1 milyar 500 milyon seviyesini yakaladı.

Avrupa'da yolcu talebi yüzde 8,2 artarak 1 milyar 100 milyona yükseldi. Yolcu talebinde, Kuzey Amerika'da yüzde 3,2, Latin Amerika’da 4,1, Ortadoğu’da 4,5 ve Afrika’da yüzde 6,6 artış görüldü.

Geçen yıl kargo taşımacılığı da yüzde 9,9'luk artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IATA üst yöneticisi Alexandre de Juniac, 2000’de normal vatandaş her 43 ayda bir uçarken bu sayı 2017’de 22 aya düştüğünü belirterek, “Uçmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.” ifadesini kullandı.