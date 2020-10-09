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Teknoloji Havayı temizleyen bisiklet tekeri geliştirildi
Teknoloji

Havayı temizleyen bisiklet tekeri geliştirildi

Kristen Tapping isimli bir tasarımcı, çevredeki havayı temizleyebilen 'ROLLOE' isimli bir bisiklet tekeri geliştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 04:49:00 -
Havayı temizleyen bisiklet tekeri geliştirildi

Kristen Tapping isimli bir tasarımcı, sahip olduğu üç filtre katmanını kullanarak ozon, karbondioksit, azot dioksit gibi hava kirleticileri temizleyen ve oldukça verimli bir yapıya sahip olan 'ROLLOE' isimli bir bisiklet tekeri geliştirdi.

Yaptığı bir röportajda konuya ilişkin açıklamalarda bulunan tasarımcı Kristen Tapping, ROLLOE isimli bisiklet tekerinin her kilometrede 0.665 metreküp havayı filtreleyebildiğini söyledi. Tapping ayrıca bu tekerin dönerken etraftaki havayı içine çekip filtrelediğini; bu sayede ozon, karbondioksit ve azot dioksit gibi hava kirleticilerinden arındırılmış olan havayı tekrar ortama dağıttığını ifade etti.

Şu an tekerin üçüncü protipi üzerinde çalıştığını dile getiren Tapping, finansman sağlanabilirse 18 ila 24 ay içerisinde üretime geçebileceğini kaydetti.

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