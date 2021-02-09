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Medya "Havayı Koklayan Adam" Bünyamin Sürmeli'nin yeni adresi Haber Global!
Medya

"Havayı Koklayan Adam" Bünyamin Sürmeli'nin yeni adresi Haber Global!

CNN Türk'le yollarını ayıran "Havayı Koklayan Adam" olarak bilinen Bünyamin Sürmeli'nin yeni adresi belli oldu. Haber Global'le anlaşan Sürmeli'nin CNN Türk'ten ayrılma sebebinin de 'Yemek Sepeti' olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 19:13:00 -
"Havayı Koklayan Adam" Bünyamin Sürmeli'nin yeni adresi Haber Global!

Uzun yıllardır CNN Türk'te hava durumu programı yapan Bünyamin Sürmeli, dün kanalla yollarını ayırmıştı. Bugün Haber Global ile anlaşmaya vardığını açıklayan Sürmeli'nin CNN Türk'ten ayrılmasının nedeni olarak ortaya atılan iddia olay oldu.

Bünyamin Sürmeli CNN Türk'le yollarını ayırdı

21 yıldır CNN Türk ekranlarında hava durumu programları yapan Meteoroloji Mühendisi Bünyamin Sürmeli, Twitter hesabında dün paylaştığı "Allahaısmarladık CNN Türk" sözleriyle kanala veda etti. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden ayrılığı duyuran Havayı Koklayan Adam, paylaşımına, "21 yıl 3 ay. Allahaısmarladık CNN Türk" notunu ekledi. Sürmeli, ayrılığa ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmamıştı.

CNN Türk'ten neden ayrıldı?

Medyaradar'ın haberine göre CNN Türk'ten Bünyamin Sürmeli’nin ayrılığının ardında Yemek Sepeti reklamı yattığı iddia edildi. Haberde Sürmeli'nin reklamla da olsa rakip kanallarda görünmesinin yönetimi rahatsız ettiği ve reklam için izin almamasının da rahatsızlık yarattığı ifade edildi. Sürmeli rol aldığı Yemek Sepeti reklamında hava durumu haberleri formunda kebap, tatlı, lahmacun gibi gıdaları sunmuştu.

Haber Global ekranlarında olacak

Öte yandan Sürmeli'nin yeni adresi de belli oldu. Haber Global'den bugün yapılan açıklamada, "Türkiye'de hava durumu denince akla gelen ilk isim olan Bünyamin Sürmeli; hava durumu ile ilgili son gelişmeler, özel belgeseller ve projeleriyle artık Haber Global ekranlarında olacak" denildi.

"Global ailesine katıldığım için çok mutluyum"

Sürmeli de Haber Global’e katılmasıyla ilgili olarak, “Haber Global enerjisi çok yüksek bir kanal, ben de 21 yıldır hiç durmadan aynı heyecanla havayla, doğayla, iklimle ilgili projeler üretmeye devam ediyorum. Bu nedenle doğru hareketle Haber Global ailesine katıldığım için çok mutluyum. Son teknoloji hava durumu bültenleri, yeni belgeseller ve programlar için herkes Haber Global ekranlarında olsun” dedi.

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