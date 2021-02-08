"Havayı Koklayan Adam" Bünyamin Sürmeli CNN Türk'le yollarını ayırdı
CNN Türk kanalında 21 yıldır hava durumu programları sunan "Havayı Koklayan Adam" lakabı ile tanınan meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli, kanaldan ayrıldığını duyurdu.
"Havayı Koklayan Adam" lakabı ile tanınan ve sunduğu hava durumu programları ile CNN Türk'ün simge isimlerinden biri haline gelen Bünyamin Sürmeli, 21 yılın ardından kanalla yollarının ayırdı.
Demirören Medya Grubu'na ait CNN Türk kanalında 21 yıldır hava durumu programları sunan meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli, kanaldan ayrıldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaştı
Sosyal medya platformu Twitter üzerinden ayrılığı duyuran Havayı Koklayan Adam, paylaşımına, "21 yıl 3 ay. Allahaısmarladık CNN Türk" notunu ekledi. Sürmeli, ayrılığa ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı.