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Yerel Havaya ateş ederek eğlenen maganda, 2 kişiyi yaraladı
Yerel

Havaya ateş ederek eğlenen maganda, 2 kişiyi yaraladı

Yeniakit Publisher
2023-10-16 03:57:00 - 2023-10-16 03:58:06

Muş'ta düğünde bir kişinin tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muş merkeze 26 kilometre uzaklıktaki Yazla Köyü'nde düğünde bir kişinin tabancayla havaya ateş açması sonucunda 16 yaşındaki Yusuf Yeryüzü ve 17 yaşındaki Rojhat Kandemir yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralılar, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı Yusuf Yeryüzü, Van'a sevk edildi. Düğünde ateş eden magandanın kim olduğu ise henüz öğrenilemedi.

Kaynak: İHA

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