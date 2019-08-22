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Havasız ve ıslak kalan fındıkta ‘gizli çürük’ olabilir

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, yağmurlu havalarda ıslanan ve ıslak bir şekilde toplanan fındığın çuvalda bekletilmemesi gerektiğini belirtti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:45
Havasız ve ıslak kalan fındıkta ‘gizli çürük’ olabilir

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, yağmurlu havalarda ıslanan ve ıslak bir şekilde toplanan fındığın çuvalda bekletilmemesi gerektiğini belirtti.


Ordu’da son bir haftadır etkili olan sağanak, üreticilerin bahçelere girmesini zorlaştırıyor. Bazı üreticiler yağmurla birlikte fındık toplamaya devam ederken, bazıları ise bahçenin yolunu dahi tutmuyor. Özellikle sahil kesimlerdeki üreticileri fındıklarını satmaya dahi başlarken, kırsal kesimlerdeki üreticiler ise halen toplamayı sürdürüyor.


TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ağustos ayı birlikte başlayan fındık sezonu ile birlikte bölgede sağanak yağışların etkili olduğunu söyledi. Son bir haftadır ciddi şekilde yağmur yağdığını, bu şekilde toplanan fındıkların çuvallarda bekletilmemesi gerektiğini ifade eden Soydan, “Üreticilerimiz fındıklarını ıslak bir şekilde topladıkları zaman o çuvalı gün içerisinde muhakkak harmana getirmesi ve hemen dökmesi lazım. Islak fındığı çuvalda bekletmek doğru olmayacaktır, o sıkışmadan dolayı bozulmasına sebep olabilir. Harmanda da branda dediğimiz naylon örtünün sürekli havalandırılması lazım” dedi.



Havasız kalan fındık ‘gizli çürük’ olabilir


Bu yıl fındıkta randımanın yüksek olduğuna dikkat çeken Soydan, “Gizli çürük olmaması için muhakkak harmanda havalandırmaya, rüzgar alması için elimizden geleni yapalım. Çiftçilerimiz de zaten bunları en iyi şekilde biliyor. İnşallah havalar da açtığı zaman üreticilerimiz fındıklarını güzelce kurutarak, TMO’nun istediği kriterlerde de hazırladığımız zaman, inşallah iyi bir fiyata satmış olacağız” şeklinde konuştu.



Depolamadan önce nem oranının en az yüzde 6 olması gerekiyor


“Fındığını evinde depolamak isteyen üreticilerimiz çok iyi şekilde kurutması lazım” diyen Soydan, “Tahminen yüzde 6’nın altında nem oranının oluşması lazım. Depolama süresinde havalarında ya nemli ve yağışlı olmasından dolayı fındık rutubetlenebilir ve çürüyebilir. Özellikle naylon çuvallar yerine nemi alan çuvallardan kullanalım” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:45
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