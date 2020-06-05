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Ekonomi

Havanda su dövdü

Borç şeffaflığı ve sürdürülebilirliğine ilişkin ortak açıklama yapan G7 maliye bakanları yoksul ülkelerin durumuna değindi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 12:49:00 -
Havanda su dövdü

Borç şeffaflığı ve sürdürülebilirliğine ilişkin ortak açıklama yapan G7 maliye bakanları, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı en yoksul ülkelerin borç ödemelerinin geçici olarak askıya alınması kararını uygulama taahhütlerini yineleyerek, 2020 sonuna kadar öngörülen uygulamanın daha uzun sürebileceğini bildirdi.

Covid-19 salgınına müdahalede düşük gelirli ülkelere yardımcı olma kararlılığı yinelenen açıklamada, borç sürdürülebilirliği ve şeffaflığını güvence altına almak için G20, Paris Kulübü, IMF, Dünya Bankası ve diğer kreditörlerle çalışılmaya devam edileceği kaydedildi.

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