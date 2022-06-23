Havan mühimmatı bırakan 'BOYGA'nın teslimatı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu yeni bir proje daha güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu. STM tarafından geliştirilen ve 81 milimetre havan mühimmatını hedef üzerine tam isabetle bırakabilen 'BOYGA’nın, tüm testleri tamamlanarak, güvenlik güçlerine teslimatı sağlandı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçiğe sahada büyük avantaj sağlayacak bir kabiliyeti daha envantere kazandırdık. Milli imkanlarla geliştirdiğimiz 81 milimetre mühimmat bırakabilen İHA BOYGA kabul testlerini başarıyla tamamladı ve güvenlik güçlerimize teslim edildi. Hayırlı olsun" dedi.