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Ekonomi Havalimanlarından 7 milyonu aşkın yolcu geçt
Ekonomi

Havalimanlarından 7 milyonu aşkın yolcu geçt

Türkiye genelindeki havalimanlarında, martta 7 milyon 57 bin 896 yolcuya hizmet verildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 10:42:00 -
Havalimanlarından 7 milyonu aşkın yolcu geçt

Geçen ay iç hat yolcu trafiği 4 milyon 561 bin 895, dış hat yolcu trafiği 2 milyon 489 bin 609 olarak kayıtlara geçti. İniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 51 bin 76, dış hatlarda 22 bin 537 oldu. Üst geçişlerle 89 bin 680 uçak trafiği gerçekleşti. Havalimanları yük trafiği ise iç hatlarda 43 bin 848 tonu, dış hatlarda 183 bin 384 tonu, toplamda ise 227 bin 232 tonu buldu.

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